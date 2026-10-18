Partie chercher à manger, cette chienne découvre à son retour que ses chiots ont mystérieusement disparu

Revenue à l'endroit où elle veillait sur ses chiots, Stella n'y a trouvé aucun des petits : le service de contrôle animalier les avait récupérés pendant son absence, sans savoir que leur mère se trouvait toujours dans les parages. Il a fallu environ 8 heures de recherches pour ramener la chienne auprès de sa portée, placée entre-temps en famille d'accueil.

Les chiots de Stella étaient à l'abri chez une famille d'accueil, mais leur mère, elle, restait introuvable, relayait iHeartDogs.com. D'après les sauveteurs, la chienne était peut-être partie chercher à manger au moment où ses petits ont été emmenés.

Quelque temps plus tard, une publication a signalé une chienne qui semblait avoir mis bas récemment et dont le comportement paraissait affolé. En prenant connaissance de ce signalement, les sauveteurs ont fait le rapprochement : cette femelle pouvait bien être la mère des chiots déjà recueillis.

Une équipe s'est donc organisée pour la localiser, mais une fois sur le lieu indiqué, aucune trace d'elle. 4 personnes ont alors passé des heures à chercher la chienne, guettant un signe de sa présence et poursuivant leurs recherches pendant que les petits attendaient en sécurité.

Après environ 8 heures, quelqu'un a enfin repéré Stella. Les sauveteurs se sont approchés doucement et, à leur grand soulagement, la chienne est entrée d'elle-même dans une caisse de transport, ce qui leur a permis de la conduire jusqu'à la famille d'accueil où se trouvaient ses petits.

Devant le premier chiot, Stella se transforme

Dès son arrivée, la chienne a aperçu l'un de ses chiots, et les sauveteurs décrivent un changement immédiat : celle qui leur avait semblé si abattue s'est mise à s'animer. Un membre de l'équipe a jugé remarquable de la voir changer d'attitude en quelques secondes à peine.

L'équipe a ensuite sorti les chiots un par un, et Stella remuait de tout son corps en accueillant chacun d'eux, tandis que les personnes présentes lui parlaient avec tendresse et la rassuraient à mesure que la portée se reconstituait.

Réunie avec ses petits, la mère a repris les soins et les a allaités chaque jour, pendant qu'ils gagnaient en force et en santé auprès de leur famille d'accueil.

À 8 semaines, les chiots ont commencé à rejoindre des foyers définitifs. Selon les sauveteurs, Stella se montrait enthousiaste à chaque visite d'adoptants potentiels, sautant et saluant les visiteurs, des réactions qui les ont encouragés. Un à un, les petits ont trouvé des personnes prêtes à leur offrir attention et affection.

Toutefois, tandis que toute la portée s'envolait, personne ne choisissait leur mère. L'équipe a cherché pendant des mois une famille adaptée, sans parvenir à lui trouver un placement définitif, avant de lui dénicher une famille d'accueil où la rescapée pouvait bénéficier d'une attention individuelle, le temps que les recherches se poursuivent.

Les membres de ce foyer se sont profondément attachés à elle, et la chienne s'est très bien entendue avec le chien de la maison. Eux qui n'avaient pas prévu d'adopter un second compagnon ont fini par annoncer à l'équipe de sauvetage qu'ils souhaitaient la garder pour de bon.

Après des mois d'attente, Stella a donc un foyer à elle. La mère qui avait perdu la trace de ses chiots vit désormais entourée de personnes qui l'aiment, et ses sauveteurs la décrivent depuis comme heureuse, affectueuse et épanouie.