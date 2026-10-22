Obésité canine : avec 32 kilos sur la balance, le régime strict de cette Beagle a fini par lui sauver la patte (vidéo)

Après le décès de sa propriétaire, Autumn, une Beagle qui pesait 32,6 kg à son arrivée, avait été secourue par Triangle Beagle Rescue, puis accueillie chez Trisha et son mari Dave, qui avaient accepté de l'héberger, rapportait Iheartdogs . Entre rations mesurées, promenades courtes et pesées hebdomadaires, la chienne a suffisamment minci pour pouvoir être soignée, avant de rejoindre une famille définitive.

Autumn était en situation d'obésité sévère quand elle avait été prise en charge par Triangle Beagle Rescue , une association basée à Raleigh en Caroline du Nord (Etats-Unis), après la mort de sa maîtresse qui était atteinte de démence. Les sauveteurs pensaient que la Beagle avait pu être suralimentée involontairement. Lorsque Trisha et Dave ont accepté de l'héberger, ils ne mesuraient pas encore l'ampleur de l'aide dont elle aurait besoin.

Comparée à un énorme muffin

Dave a eu du mal à en croire ses yeux en découvrant la chienne. Il a aussitôt appelé Trisha pour lui décrire un animal dont l'apparence ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu jusque-là, au point de le comparer à une image générée par intelligence artificielle. Trisha, elle, garde le souvenir de 4 petites pattes qui semblaient dépasser d'un corps étonnamment rond, une silhouette qu'elle compare à un énorme muffin.

Derrière cette rondeur, le couple a vite découvert une compagne amicale, joyeuse et très affectueuse, qui saluait chaque retour à la maison avec entrain. Franchir la porte d'entrée, racontait Trisha, revenait à être reçue par une fan enthousiaste.

Régime et exercice

Le programme a été fixé par le vétérinaire qui travaille avec Triangle Beagle Rescue : des rations mesurées et des friandises strictement limitées. Côté exercice, il fallait avancer avec précaution, car un tel excès de poids pesait lourdement sur les pattes et le dos de la chienne. Impossible, donc, de la lancer d'emblée dans de longues sorties.

Trisha et Dave ont préféré multiplier les promenades courtes tout au long de la journée, dans leur quartier, afin de faire bouger Autumn sans dépasser ce qu'elle pouvait supporter. Ces sorties ont parfois dérouté les passants : certains voisins croyaient que la Beagle portait une doudoune trop grande, avant de comprendre que cette silhouette était bien la sienne.

À la maison, le couple la pesait chaque semaine pour suivre ses progrès. Sous supervision vétérinaire, Autumn perdait régulièrement 700 à 900 grammes par semaine, et sa silhouette s'affinait de façon de plus en plus visible au fil des pesées.

Une boiterie qui change la donne

Alors que les progrès s'accumulaient, la chienne s'est mise à boiter. Un examen a révélé une déchirure de ligament qui nécessitait une opération. Le régime mené jusque-là a alors pris toute son importance : Autumn avait perdu suffisamment de poids pour que l'équipe vétérinaire puisse l'opérer.

Après l'intervention, Autumn a continué d'avancer avec le soutien des personnes qui s'occupaient d'elle.

Autumn rejoint sa famille pour toujours

Ces mois d'accompagnement ont rapproché la Beagle et le couple. Trisha reconnaît n'avoir jamais gardé un chien aussi longtemps en famille d'accueil, si bien que son départ a ressemblé à une séparation d'avec l'un de ses propres chiens.

Autumn a finalement trouvé une famille définitive. La savoir aimée et chouchoutée dans son nouveau foyer a rendu l'au revoir plus facile à accepter pour Trisha, qui se dit reconnaissante d'avoir pu, avec Dave, prendre part à ce parcours vers une vie plus saine.