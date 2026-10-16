Le mardi 30 juin 2026, un Berger Belge Malinois a été découvert attaché à un panneau « stop » par une corde nouée autour des hanches, juste à côté de l'autoroute I-85, à Bessemer City, en Caroline du Nord (États-Unis). Qui l'avait laissé là ? Un sac de nourriture pour chien, posé à côté du panneau, a conduit les agents à une hypothèse...

Son histoire, relayée par WBTV, commence vers 13h ce mardi-là, près de la bretelle de la sortie 13 de l'I-85, à Bessemer City, dans le comté de Gaston (Caroline du Nord, États-Unis). Ce Berger Belge Malinois y était retenu au panneau « stop » par une corde serrée autour des hanches, sans que l'on sache depuis quand.

Les agents du Gaston County Animal Care and Enforcement, le service animalier du comté, sont intervenus, comme le révèlent nos confrères d'outre-Atlantique. Les images de l'intervention ont été diffusées sur le compte Instagram @gastoncountyace, et c'est aussi ce service qui a fourni la photo reprise par la chaîne locale.

© @gastoncountyace / Instagram

Un sac de croquettes laissé à côté de lui, en pleine vague de chaleur

Un sac de nourriture pour chien se trouvait juste à côté du panneau « stop ». C'est en raison de ce détail que le service animalier pense que le toutou a été laissé là volontairement, même s'il ne pouvait pas dire depuis combien de temps il attendait seul.

Le compagnon à 4 pattes a par ailleurs été abandonné en pleine vague de chaleur. Ce jour-là, les prévisions annonçaient des températures attendues entre 32 et 35 °C.

À un moment que personne n'a pu dater, le Malinois s'est également retrouvé libre de sa corde et « dangereusement près de la circulation », selon le service animalier. Une fois détaché, il aurait pu s'aventurer sur la route et être victime d'un accident...

© @gastoncountyace / Instagram

À l'abri au refuge, en attendant des réponses

Pris en charge, le chien a été conduit au refuge du Gaston County Animal Care and Enforcement, où il était enfin à l'abri.

Reste à savoir qui l'a laissé là, et pourquoi. Le service animalier a lancé un appel à témoins sur ses réseaux sociaux : toute personne qui reconnaîtrait ce Malinois, qui l'aurait possédé ou qui détiendrait la moindre information était invitée à contacter les autorités. Espérons que quelqu'un se souvienne de lui !

Dans tous les cas, cette intervention salvatrice va lui permettre de prendre un nouveau départ dans la vie. Ses bienfaiteurs vont s'assurer qu'il recevra tous les soins qu'il mérite et qu'il n'aura plus jamais à subir ce genre d'épreuve.