  1. Woopets
  2. Chien
  3. Actualités
  4. Sauvetages
  5. Noué à un panneau stop près de l'autoroute, ce Malinois a été abandonné avec un sac de croquettes

Noué à un panneau stop près de l'autoroute, ce Malinois a été abandonné avec un sac de croquettes


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Sauvetages
Ajouter Woopets à vos sources préférées
Lire dans l'app
Lien copié ✓

Le mardi 30 juin 2026, un Berger Belge Malinois a été découvert attaché à un panneau « stop » par une corde nouée autour des hanches, juste à côté de l'autoroute I-85, à Bessemer City, en Caroline du Nord (États-Unis). Qui l'avait laissé là ? Un sac de nourriture pour chien, posé à côté du panneau, a conduit les agents à une hypothèse...

Illustration : "Noué à un panneau stop près de l'autoroute, ce Malinois a été abandonné avec un sac de croquettes"
© @gastoncountyace / Instagram

Son histoire, relayée par WBTV, commence vers 13h ce mardi-là, près de la bretelle de la sortie 13 de l'I-85, à Bessemer City, dans le comté de Gaston (Caroline du Nord, États-Unis). Ce Berger Belge Malinois y était retenu au panneau « stop » par une corde serrée autour des hanches, sans que l'on sache depuis quand.

Les agents du Gaston County Animal Care and Enforcement, le service animalier du comté, sont intervenus, comme le révèlent nos confrères d'outre-Atlantique. Les images de l'intervention ont été diffusées sur le compte Instagram @gastoncountyace, et c'est aussi ce service qui a fourni la photo reprise par la chaîne locale.

Une corde épaisse bleu et noir, effilochée à une extrémité, enroulée en tas sur le sol (gastoncountyace / Instagram)
© @gastoncountyace / Instagram

Un sac de croquettes laissé à côté de lui, en pleine vague de chaleur

Un sac de nourriture pour chien se trouvait juste à côté du panneau « stop ». C'est en raison de ce détail que le service animalier pense que le toutou a été laissé là volontairement, même s'il ne pouvait pas dire depuis combien de temps il attendait seul.

Le compagnon à 4 pattes a par ailleurs été abandonné en pleine vague de chaleur. Ce jour-là, les prévisions annonçaient des températures attendues entre 32 et 35 °C.

À un moment que personne n'a pu dater, le Malinois s'est également retrouvé libre de sa corde et « dangereusement près de la circulation », selon le service animalier. Une fois détaché, il aurait pu s'aventurer sur la route et être victime d'un accident...

Montage de deux images : le chien assis près d'un agent, et la corde enroulée au sol
© @gastoncountyace / Instagram

À l'abri au refuge, en attendant des réponses

Pris en charge, le chien a été conduit au refuge du Gaston County Animal Care and Enforcement, où il était enfin à l'abri.

Reste à savoir qui l'a laissé là, et pourquoi. Le service animalier a lancé un appel à témoins sur ses réseaux sociaux : toute personne qui reconnaîtrait ce Malinois, qui l'aurait possédé ou qui détiendrait la moindre information était invitée à contacter les autorités. Espérons que quelqu'un se souvienne de lui !

Dans tous les cas, cette intervention salvatrice va lui permettre de prendre un nouveau départ dans la vie. Ses bienfaiteurs vont s'assurer qu'il recevra tous les soins qu'il mérite et qu'il n'aura plus jamais à subir ce genre d'épreuve.

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Abandonnée lors d'un déménagement, cette chienne reste près de son nouveau maître quand il travaille tard (vidéo) Emotion

Abandonnée lors d'un déménagement, cette chienne reste près de son nouveau maître quand il travaille tard (vidéo)

Laissée dans une maison de Californie par sa précédente famille, selon la légende d'une vidéo, Fancy vit avec un...

17:18 | Par K. Ayari