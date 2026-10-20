Mobilisé sur un pont pour un objet suspect, ce chien policier est héliporté après avoir sauté d'un pont (vidéo)

Bruno, chien de la police de Park City (Utah), aux États-Unis, a sauté d'un pont autoroutier pendant une intervention pour un objet suspect, avant d'être héliporté vers une clinique vétérinaire. Les images de cet incident viennent d'être rendues publiques par la police, rapportait ABC4 Utah le 14 octobre 2026.

Les faits ont eu lieu le 15 septembre. Ce jour-là, plusieurs unités des forces de l'ordre s'étaient rendues à l'échangeur entre l'I-80 et l'US-40 pour un objet suspect, dont la nature n'a pas été précisée.

La police de Park City a envoyé Bruno, chien spécialisé dans la détection d'explosifs, et son maître-chien sur les lieux.





Un saut inattendu et qui aurait pu lui être fatal

Pendant que les autorités enquêtaient sur place, le Labrador Retriever chocolat a inexplicablement sauté du pont enjambant l'autoroute. Son maître s'est empressé de remonter dans son véhicule pour le rejoindre en bas et le retrouver en grande souffrance.

Bruno s'est blessé aux pattes et à la mâchoire, et tentait désespérément de se mettre debout, mais son maître l'en a empêché pour ne pas aggraver les lésions.

Gravement touché, l'animal a été héliporté vers une clinique vétérinaire.

Un partenaire et un membre de la famille policière

Wade Carpenter, chef de la police de Park City, a commenté la diffusion de ces images : « Comme le montre cette vidéo, il s'agit d'un incident malheureux survenu lors d'une intervention policière sérieuse ». Il a également évoqué la prise en charge de l'animal par les équipes présentes, l'officier Henderson en tête : « Dès l'instant où il a été blessé, l'officier Henderson et les autres premiers intervenants ont fait tout leur possible pour réconforter Bruno et lui apporter les soins dont il avait besoin. »

« Bruno est plus qu'un chien policier. C'est un partenaire, un compagnon et un membre de notre famille policière. »

Avec la vidéo partagée sur YouTube, la police a rendu publics l'appel d'origine au 911, les images de caméra embarquée, celles de l'intervention d'urgence et des soins apportés au chien policier blessé, ainsi que des informations complémentaires. La séquence comprend le saut lui-même, et le média avertit qu'elle peut heurter certains spectateurs.

Bruno a quitté la clinique vétérinaire

Les autorités de Park City indiquent par ailleurs avoir mené une revue interne de l'intervention, tandis que l'Utah Peace Officer Standards and Training (POST) a conduit de son côté un examen indépendant. Cet organisme a conclu : « L'officier a déployé K9 Bruno conformément aux tactiques K-9 standard du POST. »

Bruno, lui, a depuis quitté l'hôpital. Soigné pour des blessures aux pattes et aux mâchoires, il poursuit sa convalescence chez lui, tandis que le chef de la police a fait part de sa gratitude pour les nombreux soutiens reçus par le chien et son maître-chien depuis l'incident.