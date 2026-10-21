Lot-et-Garonne (47) : 9 chiots abandonnés dans un carton sont recueillis, mais l’association manque de lait maternisé

Ils n'ont que quelques jours et dépendent déjà entièrement de mains humaines. Dans le Lot-et-Garonne, 9 chiots ont été découverts enfermés dans un carton, près de la poubelle d'un cimetière. Recueillis par l'association Justine & Co, à Nérac, ils sont nourris au biberon par une bénévole, mais le lait maternisé vient à manquer...

Tout a commencé quelques jours avant cet appel du 17 octobre, rapporte actu.fr, près du cimetière d'un village du Lot-et-Garonne. Au pied d'une poubelle, se trouvait un carton dans lequel 9 bébés chiens étaient enfermés.

Prévenue, l'association protectrice des animaux Justine & Co, basée à Nérac, a immédiatement pris la portée sous son aile. De quelle race sont ces petits ? Personne ne le sait pour l'heure. Sur une photo créditée à la page Facebook de l'association, on les découvre blottis les uns contre les autres dans leur carton.

Des repas qui ne peuvent pas attendre

Âgés de quelques jours à peine, ces jeunes chiens réclament des soins très particuliers, et leur âge ne laisse aucune place à l'improvisation. « Une bénévole les biberonne et deux autres familles d’accueil se mobilisent pour leur offrir chaleur et soins », explique l'association sur sa page Facebook.

Seulement voilà, l'association se heurte à un obstacle de taille : le stock de lait maternisé pour chiots est épuisé. Or, à cet âge, chaque biberon est présenté comme essentiel à la survie des petits. D'où ce message lancé par l'association à sa communauté : « Nous avons besoin de votre aide pour acheter rapidement du lait adapté à ces 9 petites vies. Ensemble, nous pouvons leur donner une chance de vivre. »

C'est donc un appel à la solidarité que lance l'organisation de protection animale, afin de récolter rapidement les dons nécessaires à l'achat d'un lait adapté à ces 9 protégés adorables, qui méritent le meilleur dans la vie.

© Justine & Co

Pas d'adoption pour l'instant, mais un appel à témoins

Les candidats à l'adoption devront prendre leur mal en patience, car les chiots ne sont absolument pas proposés pour le moment. La seule priorité de leurs bienfaiteurs dévoués, c'est qu'ils s'en sortent.

En parallèle, Justine & Co recherche des témoins qui auraient pu remarquer des éléments suspects ou des indices autour de cet abandon. Quant aux familles d'accueil, inutile de se manifester pour les chiots à ce stade, « mais nous en cherchons toujours pour des chatons », précise l'association.