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Labrador Retriever : personne n’a encore demandé à adopter ce chien de 10 ans, sauvé après une vie sur le béton


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Dans les refuges, les pensionnaires âgés voient souvent les visiteurs leur préférer de plus jeunes compagnons, et Glen n'échappe pas à ce constat. Ce Labrador Retriever de 10 ans vit depuis peu chez Saving Sage Animal Rescue, une association installée à Lauderhill, en Floride (États-Unis), où personne n'a encore demandé à l'adopter. Son parcours, relayé par Parade Pets, a été rendu public grâce à une vidéo publiée sur le compte TikTok @rescuewithme.

Illustration : "Labrador Retriever : personne n’a encore demandé à adopter ce chien de 10 ans, sauvé après une vie sur le béton"
© @rescuewithme / TikTok

La séquence, mise en ligne le 21 juillet 2026, montre le chien au moment de son transfert vers la structure d'accueil. La date à laquelle il avait quitté l'élevage n'est, elle, pas connue.

[TIKTOK:https://www.tiktok.com/@rescuewithme/video/7664739725403557150]

Une vie entière dans un chenil

Car avant de rejoindre l'association, le quadrupède avait été sauvé d'un élevage où, d'après le récit, le bien-être des chiens ne figurait pas parmi les priorités. Ses journées s'y déroulaient dehors, derrière les barreaux d'une cage qu'il ne quittait jamais, loin de toute compagnie et de toute caresse.

Glen endormi sur le flanc, sur une couverture crème, dans une cage
© @rescuewithme / TikTok

La légende de la vidéo, reprise ici en français, résume ce parcours en 2 phrases : « Il a 10 ans et a passé toute sa vie dans un chenil sur un sol en béton. Il n’a jamais connu la vie dans un foyer ni un panier douillet ».

Glen couché en boule sur une couverture, un doudou rose en forme de cochon derrière lui
© @rescuewithme / TikTok

Glen découvre les joies de la baignade

Le même jour, @rescuewithme a partagé une seconde vidéo : on y voit Glen faire ses premières brasses dans une piscine, une expérience inédite pour lui.

[TIKTOK:https://www.tiktok.com/@rescuewithme/video/7664959221129088286]

Au refuge, personne n'a encore déposé de demande pour adopter le Labrador Retriever, et son âge y est pour beaucoup. L'équipe qui veille sur lui ne baisse pas les bras et continue de croire qu'une famille viendra bientôt lui ouvrir sa porte, pour la vie.

Glen debout sur un parquet, puis caressé sur le museau
© @rescuewithme / TikTok

Une nouvelle page reste à écrire

L'histoire de Glen rappelle que certains animaux arrivent à un âge avancé sans avoir eu la possibilité de découvrir tout ce qui fait le bonheur d'un chien. Pour lui, chaque découverte représente une expérience longtemps restée hors de portée.

Son parcours invite à regarder au-delà du nombre d'années inscrites sur une fiche d'adoption et à considérer ce qu'un animal peut encore apporter à ceux qui choisiront de partager son quotidien.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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