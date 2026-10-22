« Il revient de loin » : ce cheval sauvé à 27 ans en Seine-et-Marne pesait 365 kg, contre plus de 600 attendus

Lathlet a connu les terrains de concours. À 27 ans, ce cheval de compétition à la retraite vivait pourtant dans des conditions bien éloignées de son passé sportif. Fin mai 2026, un signalement a conduit la Fondation 30 Millions d'Amis jusqu'à lui. Dans quel état ses sauveteurs l'ont-ils trouvé ?

Son histoire, racontée par la Fondation 30 Millions d'Amis, commence fin mai 2026 par un signalement dénonçant la situation de Lathlet, un cheval de compétition à la retraite laissé sans eau ni soin sur un petit terrain de Changis-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Maryline, enquêtrice bénévole à la Fondation 30 Millions d'Amis, a décrit son état : « Le cheval était très maigre, les flans creusés et les côtes très visibles. »

Décrit comme laissé à l'abandon, l'animal n'avait pas la possibilité de boire et recevait des granulés plutôt que du foin. Mais ce n'est pas tout ; l'enquêtrice a relevé d'autres soucis. « Il souffrait aussi de problèmes dentaires et au niveau des sabots », a-t-elle expliqué. Quant au terrain, il ne convenait pas à un équidé, comme l'a expliqué Laetitia Bos, directrice de La Ferme des Aubris : « L’espace était beaucoup trop petit, il n’avait pas la place de se déplacer. »

© Fondation 30 Millions d'Amis

Ses anciens détenteurs, eux, ont assuré lui rendre visite chaque jour pour le nourrir et le faire boire, et ont nié tout mauvais traitement. Ils ont pourtant fini par accepter de le céder, en admettant ne pas pouvoir assumer les frais.

« Il n'a aucun vaccin en règle »

Comment un ancien cheval de concours en est-il arrivé là ? « Devenu trop vieux pour travailler, le centre équestre qui l’avait à l’origine l’a vendu aux premiers venus qui n’avaient ni les compétences ni les moyens requis », s'est indignée Laetitia Bos. Le vétéran n'avait par ailleurs aucun suivi vétérinaire : « Il n’a aucun vaccin en règle et n’est pas vermifugé », a précisé la directrice du refuge.

La Fondation parle d'un animal en état de cachexie, un terme qui désigne une dénutrition extrême : les côtes, les hanches et les vertèbres ressortent, tandis que les muscles du dos et de l'encolure fondent.

Chez un cheval, cet amaigrissement est le signe d'un problème grave, qui constitue une urgence vétérinaire ; de manière générale, il peut venir d'une nourriture insuffisante ou mal adaptée, d'une maladie de longue durée, de parasites en grand nombre ou de dents en mauvais état qui empêchent de bien manger.

© Fondation 30 Millions d'Amis

« Il revient de loin »

Au moment de son sauvetage, Lathlet était si affaibli qu'il a fallu le perfuser. Il ne pesait que 365 kg, alors qu'il devrait en peser plus de 600. « Il revient de loin », a résumé Laetitia Bos.

Recueilli à la Ferme des Aubris, dans le Cher, le refuge pour équidés de la Fondation, il a commencé à reprendre des forces. « Il a pris 13 kg après une semaine au refuge », s'est réjouie la directrice, qui ajoute qu'il garde le moral et réclame beaucoup à manger.

Désormais choyé par ses sauveurs, Lathlet est en sécurité et pourra finir sa vie bien entouré. À 27 ans, il prend enfin un nouveau départ !