« Il s'effondrait au sol » : privé de lumière pendant des années, ce croisé Lévrier de 9 ans doit réapprendre le monde de zéro

Secouru par la RSPCA dans une propriété sans eau propre ni électricité, Jude, un croisé Lévrier de 9 ans, est arrivé au Leybourne Animal Centre, dans le Kent (Angleterre), sans savoir ce qu'était un jouet ni réagir à son prénom. Gardé de longues périodes dans une obscurité quasi totale, il a dû tout réapprendre auprès de l'équipe du refuge. Après 427 jours d'attente, son histoire, relayée par la BBC , accompagne la campagne Adoptober de l'association, qui lui cherche une famille.

Les inspecteurs de la RSPCA qui ont secouru Jude ont trouvé sur place des animaux dans des conditions insalubres : ni eau propre, ni couchage, ni électricité, ainsi que des dangers disséminés sur le site, d'après l'association. Le Lurcher (croisé Lévrier) n'était d'ailleurs pas seul, puisque 8 autres chiens et plusieurs serpents partageaient les lieux, dans ce que l'organisation appelle un sauvetage multi-animaux.

© RSPCA

Pendant de longues périodes, le chien avait vécu dans une obscurité presque complète. Lorsqu'il a franchi les portes du Leybourne Animal Centre, dans le Kent, il ignorait ce qu'étaient les jouets, peinait à marcher en laisse et n'avait jamais appris à répondre à son nom, raconte l'équipe qui veille sur lui depuis.

Hayley Proud, assistante de soins animaliers, explique que ses collègues ont dû repartir des bases, comme avec un chiot. Elle décrit ainsi ses premières réactions : « Il se figeait littéralement et s'effondrait au sol quand le monde réel le submergeait, mais il a fait beaucoup de chemin. »

© RSPCA

« En fait, c'est un sprinter »

Aujourd'hui, le rescapé adore jouer et apprécie de passer du temps avec les gens. Reste à lui trouver une famille disposant d'un jardin, un objectif que la RSPCA porte à travers sa campagne Adoptober. Beaucoup de personnes hésitent pourtant, persuadées qu'un Lurcher réclame énormément d'exercice, observe Hayley Proud, qui nuance ce préjugé.

« En fait, c'est un sprinter. Il aura ses 5 à 10 minutes de course folle et cela suffira. »

Le chien noir et blanc, photographié en harnais rouge sur le terrain d'exercice du centre, est présenté par l'assistante en quelques mots : « Tout ce qu'il veut, c'est de la compagnie et de l'amour. »

Des sauvetages groupés de plus en plus fréquents

Le cas de Jude illustre un phénomène qui pèse de plus en plus sur l'association. Laura Bowbrick, responsable des chenils du centre, décrit des animaux qui arrivent avec des difficultés comportementales et médicales : « Souvent, ils sont repliés sur eux-mêmes, peuvent être très mal en point et demandent beaucoup d'expertise et de temps pour aller mieux ». Les causes de ces sauvetages groupés sont multiples, selon elle : santé mentale des maîtres, coût de la vie, éleveurs hors de contrôle ou animaux non stérilisés.

Quant au propriétaire des lieux où vivait Jude, il a par la suite été reconnu coupable d'une infraction au bien-être animal et s'est vu interdire de posséder le moindre animal pendant 10 ans. Le Lurcher, lui, attend toujours qu'une famille avec un jardin vienne le chercher.