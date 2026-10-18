Husky Sibérien : après l'incendie de sa maison, ce chien de 11 ans attend une famille dans le Morbihan

Dans le Morbihan, la SPA d'Inzinzac-Lochrist cherche une famille pour Oslo, un Husky né en 2015 qui a rejoint le refuge après que son ancien maître a perdu sa maison dans un incendie.

Oslo fait partie des pensionnaires que la SPA d'Inzinzac-Lochrist (Morbihan) propose à l'adoption, relaie actu.fr. Ce mâle, né le 1er janvier 2015, a été abandonné dans des circonstances particulières : après un incendie qui a entièrement détruit son habitation, son ancien propriétaire a dû se séparer de ses 10 Huskys Sibériens.

Sociable avec ses congénères, mal à l'aise seul

Présenté comme un chien sociable et affectueux, avec le tempérament caractéristique du Husky, Oslo apprécie les interactions avec ses congénères. La SPA souhaite donc lui trouver une famille présente à la maison, ou qui vit déjà avec un autre chien.

Un point demande toutefois une attention particulière : Oslo supporte difficilement la solitude à l'intérieur d'une maison, et ses futurs adoptants devront l'y habituer progressivement. Ils devront également disposer d'un jardin clos.

Des fragilités de santé suivies de près

Le dossier d'Oslo comporte aussi quelques soucis de santé. Le chien souffre de troubles locomoteurs au niveau de l'arrière-train. Si les radiographies ne montrent aucune anomalie, un scanner a quant à lui révélé une spondylodiscite.

La spondylodiscite chez le chien est une infection des disques intervertébraux et des vertèbres voisines, généralement d’origine bactérienne. Elle provoque des douleurs dorsales et peut entraîner des troubles neurologiques dans les cas graves.

Son état s'est amélioré, même s'il conserve une certaine faiblesse, et des traitements ponctuels pourraient se révéler nécessaires pour soulager l'arthrose.

À cela s'ajoute une petite fuite mitrale, liée à son âge, qui ne nécessite aucun traitement. Une échographie cardiaque de contrôle devra en revanche être refaite vers le 23 décembre 2026, précise la structure d'accueil dans son post Facebook.

Les personnes intéressées par Oslo peuvent écrire à la SPA d'Inzinzac-Lochrist par courriel, à l'adresse [email protected].