Des employés entendent un chien gémir pendant des jours avant qu’il soit retrouvé coincé dans une canalisation

Après plusieurs jours passés piégé dans une canalisation à Chattanooga (Tennessee), un chien dont on ne sait pas encore grand chose a finalement retrouvé la lumière grâce à l’intervention des secours et des bénévoles d’un refuge. Pris en charge par une équipe vétérinaire, très affaibli mais désormais hors de danger, il devrait heureusement se remettre complètement de cette mésaventure.

Le mardi 6 octobre à la mi-journée, à Chattanooga dans l'Etat du Tennessee (Etats-Unis), un chien qui était pris au piège au fond d'une canalisation depuis plusieurs jours a enfin été remonté à la surface en toute sécurité, rapportait Local 3 News . Un sauvetage mené conjointement par les agents des services des travaux publics et les membres d'une association locale de protection animale.

D'après la vidéo et les photos de l'intervention partagées par le McKamey Animal Center sur sa page Facebook, le chien en question semble être un Caniche de taille moyenne ou un Doodle (Labradoodle, Goldendoodle…).

La délivrance après des jours de souffrance

Le quadrupède était en grande détresse. Depuis plusieurs jours, les employés d'un centre de dons (Goodwill Donation Center) entendaient ses gémissements sans pouvoir en déterminer la provenance exacte. L'emplacement du canidé a finalement pu être connu ; il était coincé dans un conduit d'évacuation d'eau étroit et protégé par une structure en béton.



McKamey Animal Center / Facebook

Arrivées sur les lieux le mardi 6 octobre, les équipes des services des travaux publics de la ville (City of Chattanooga’s Public Works Department) ont d'abord introduit une caméra dans la canalisation pour évaluer la situation et l'état de l'animal.



McKamey Animal Center / Facebook

Elles ont ensuite cassé le béton entourant l'accès, ce qui a permis aux agents de protection animale du McKamey Animal Center de se saisir du chien et de le libérer.



McKamey Animal Center / Facebook

Examiné, lavé et soigné par l'équipe vétérinaire du refuge

Le rescapé a ensuite été pris en charge par l'équipe vétérinaire de l'association, qui l'a examiné, lavé, soigné et réconforté.



McKamey Animal Center / Facebook

D'après McKamey Animal Center, le chien reçoit tous les soins dont il a besoin, et l'on s'attend à ce qu'il s'en remette complètement.



McKamey Animal Center / Facebook

Pour le moment, on ignore s'il est errant, perdu ou victime d'abandon, mais il est entre de bonnes mains.