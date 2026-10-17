Cette chienne attend 1 000 jours en chenil, puis trouve une famille grâce à des vidéos quotidiennes

Pendant près de 3 ans, Sadie, une chienne croisée Collie de 5 ans, a attendu une famille dans les chenils de la RSPCA après avoir été secourue, en Cornouailles (Angleterre), d'une propriété où elle vivait au milieu de 200 autres chiens. Des vidéos publiées par l'association ont finalement permis à Mabel Edge, qui vit dans le Devon, de la remarquer, comme l'a relayé la BBC .

© RSPCA

Lorsque l'association l'a trouvée, Sadie vivait dans des enclos extérieurs, dans des conditions que la RSPCA a jugées inadaptées. Son adoption n'a pourtant pas pu être envisagée tout de suite, des procédures judiciaires empêchant alors de la replacer immédiatement.

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Une fois autorisée à l'adoption, elle se trouvait pourtant toujours en chenil après 1 000 jours, et le personnel la décrivait alors comme « le chien le plus seul de Grande-Bretagne ».

Un clip aperçu au 83e jour

Pour lui trouver un foyer, l'équipe a mis en ligne, chaque jour, une nouvelle vidéo de Sadie sur les réseaux sociaux. Au 83e jour de cette campagne, Mabel Edge, qui habite Westward Ho!, dans le Devon, est tombée sur l'un de ces clips, avant de décider de l'adopter.

« Quand j'ai vu les vidéos pour la première fois, j'ai été touchée par sa douceur apparente et je n'arrivais pas à croire qu'elle attende un foyer depuis si longtemps », a-t-elle confié. Elle a pris l'habitude de revenir chaque jour voir ce que la chienne avait fait, puis a glissé à son compagnon, Al, combien il était triste que personne ne veuille d'elle. C'est lui qui a proposé d'aller la rencontrer.

4 visites avant le grand départ

Le couple s'est rendu 4 fois au centre de la RSPCA avant de ramener la chienne chez lui. Le personnel les avait prévenus : à cause de son passé difficile, Sadie demanderait de la patience et de la compréhension. Les 2 adoptants s'attendaient pourtant à bien pire et, au fil des rendez-vous, ils l'ont vue baisser peu à peu sa garde.

« Nous savions que ce ne serait pas facile et qu'il faudrait travailler avec Sadie, mais nous savions pouvoir lui offrir mieux que ce qu'elle avait en chenil », a résumé la nouvelle propriétaire.

Le trajet du retour a été long. Plutôt que de prendre place dans le lit préparé à son intention dans le camping-car, Sadie s'est assise dans l'espace réservé aux pieds, raconte Mabel Edge, « et à partir de ce moment, c'était comme si elle avait toujours fait partie de nos vies ».

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L'ancien propriétaire condamné, Sadie en famille

L'ancien propriétaire de Sadie, lui, a été condamné à une peine de prison et interdit à vie de détenir des chiens, a indiqué la RSPCA.

6 mois plus tard, la chienne s'est installée dans la vie de famille, tandis que Mabel Edge travaille avec un éducateur pour l'aider à surmonter ses peurs.

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Son histoire se referme alors que l'association alerte sur la hausse des cas impliquant de nombreux animaux au même endroit, qui exerce selon elle une « pression sans précédent » sur ses équipes, avec 3 280 signalements en Angleterre et au pays de Galles depuis le début de cette année. En 2025, la RSPCA était déjà intervenue sur plus de 4 200 situations comptant au moins 10 animaux à une même adresse, soit 88 000 animaux au total, dont 75 cas dépassant les 100 animaux.