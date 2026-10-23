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« Merci pour ton amour » : Ariana Grande annonce le décès de Coco, sa chienne de 17 ans


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Ariana Grande a dit adieu à Coco. Le 19 octobre, la chanteuse a partagé sur Instagram un hommage accompagné de photos et d'une vidéo, dans lequel elle remercie sa chienne pour plus de 17 années de présence sur cette planète.

Illustration : "« Merci pour ton amour » : Ariana Grande annonce le décès de Coco, sa chienne de 17 ans"
© Ariana Grande / Instagram

Dans ce message relayé par E! Online, Ariana Grande s'adresse directement à Coco, qu'elle décrit comme la plus douce, la plus formidable et la plus belle. La chanteuse, aujourd'hui âgée de 33 ans, avait annoncé l'adoption de cette croisée Teckel et Berger Allemand en 2010. Elle lui dit aussi sa fierté.

« Je suis si fière de toi. Merci pour ton amour, et d'avoir béni cette planète de ta présence physique pendant plus de dix-sept merveilleuses années. »

Ariana Grande embrassant sa chienne Coco
© Ariana Grande / Instagram

« Je te garderai toujours dans mon cœur »

Pour accompagner ces mots, l'artiste a réuni plusieurs clichés de Coco pris au fil des années : des câlins partagés, la chienne juchée sur ses chaussons de danse, ou encore la fête organisée pour son 17e anniversaire, couronnée d'un gâteau en forme d'os.

Elle a également publié une vidéo montrant Coco au moment de son saut matinal depuis le devant de la maison, tandis que sa maîtresse l'encourage de la voix : « Allez ma belle, allez, tu vas y arriver. »

Coco dans les bras d'Ariana Grande
© Ariana Grande / Instagram

L'hommage se referme sur une promesse adressée à celle qu'elle appelle sa douce fille.

« Tu me manqueras chaque jour et je te garderai toujours dans mon cœur. Je t'aime tant, ma douce fille. »

www.instagram.com/p/Derm2BCkQ6V/

Une habituée des clips depuis 2011

L'histoire entre les 2 avait été rendue publique en 2010. À l'époque, Ariana Grande jouait encore dans la série Victorious, diffusée sur Nickelodeon, lorsqu'elle avait fait savoir qu'elle avait adopté Coco.

Dès 2011, la chienne apparaissait dans le clip de Put Your Hearts Up. L'année suivante, elle figurait dans l'un des tout premiers vlogs YouTube de la chanteuse, intitulé Coco Breaks it Down, dans lequel celle-ci l'interrogeait sur ses nouvelles chansons : « Coco, comment vas-tu ? Tout va bien ? Est-ce que tu aimes les nouvelles chansons que j'écris ? » Dans cette courte séquence, Ariana Grande la remerciait ensuite pour son avis avant de prendre congé.

Coco a même disposé pendant plusieurs années de son propre compte sur X, @MissCocoGrande. Sa biographie la présentait comme la chienne de la famille Grande, une petite bête très heureuse à la mâchoire inférieure proéminente, amatrice de câlins et d'oreilles de porc.

Bien des années plus tard, en 2020, l'animal figurait encore à l'écran dans le clip de Positions, aux côtés de la chanteuse.

A noter enfin qu'Ariana Grande avait ouvert un refuge, baptisé Orange Twins Rescue et situé à Los Angeles (Californie), en novembre 2020. Nous vous en parlions dans un précédent article.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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