« Appelle les pompiers, on a un poney dans la piscine ! » : le sauvetage insolite d'un équidé dans les Pyrénées-Atlantiques

Un mercredi matin, une famille d'Itxassou, dans les Pyrénées-Atlantiques, a eu une drôle de surprise : un cheval, sorti se promener pendant la nuit, avait fini dans son bassin sans pouvoir en ressortir ! Les pompiers ont dû se rendre sur place pour gérer cette situation pour le moins... insolite.

La scène, relayée par Pyreneesfm, s'est déroulée dans un village des Pyrénées-Atlantiques. Au lever du jour, les occupants de la maison sont tombés sur un équidé bloqué dans l'eau de leur piscine, au terme d'une balade nocturne qui l'avait mené jusque chez eux.

Le SDIS des Pyrénées-Atlantiques a d'ailleurs évoqué l'épisode sur sa page Facebook, le présentant comme une intervention insolite à Itxassou.

Une bâche qui n'a pas tenu

Mais comment un équidé finit-il dans une piscine ? Au cours de la nuit, le fugueur, que l'article décrit comme visiblement animé d'une envie d'aventure, est passé par le jardin de la propriété. Son escapade s'est achevée dans le bassin. Et sous le poids de l'animal, la bâche qui le recouvrait a cédé.

© SDIS des Pyrénées-Atlantiques

Des pompiers qui ne manquent pas d'humour

Dans leur publication, les sapeurs-pompiers ont préféré sourire de la situation. Ils y décrivent un début de journée peu ordinaire pour les riverains, surpris par un cheval dont la baignade improvisée s'était révélée nettement plus fraîche que prévu. Comme le révèlent les secouristes, l'équidé a été libéré sain et sauf de la piscine.

Une chose est sûre : ce matin-là, les habitants d'Itxassou ne s'attendaient pas à pareille rencontre dans leur jardin !

« Appelle les pompiers, on a un poney dans la piscine ! »

Depuis sa mise en ligne, la publication a reçu plus de 4 800 « j'aime ».

« Toujours admirative de votre sang-froid et de votre professionnalisme, même dans les situations les plus improbables ! », commente une internaute. « Petit coeur. Le principal c'est que tout aille bien mais cela a dû être un choc pour le propriétaire quand il s'est aperçu qu'un loulou était dans sa piscine », ajoute une dénommée Anne.

« -Chérie ! -Quoi ? -C'est toi qui a commandé une séance d'aqua poney à domicile ? -Ben non pourquoi ? -Ok. Appelle les pompiers, on a un poney dans la piscine ! », écrit avec humour un autre utilisateur du réseau social.

Tout ce qui compte, c'est que le cheval s'en est sorti indemne !