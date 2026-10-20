Animal Expo, la sortie incontournable des vacances de la Toussaint les 24 et 25 octobre

Si vous recherchez une idée de sortie familiale originale pour les vacances de la Toussaint, Animal Expo coche toutes les cases ! Entre les découvertes animalières, les démonstrations sportives et le shopping spécialisé, le salon promet un programme riche pour petits et grands. Un rendez-vous à ne pas manquer les 24 et 25 octobre prochains au Parc Floral de Paris !

Les vacances de la Toussaint sont là, et avec elles, l’éternelle question : que faire pour occuper les enfants, partager un bon moment en famille ou simplement changer d’air ? Cette année, une sortie mérite particulièrement sa place dans le programme : Animal Expo , le plus grand salon de France dédié aux animaux de compagnie et à leur bien-être, qui vous donne rendez-vous au Parc Floral de Paris les 24 et 25 octobre 2026.

Des centaines d’animaux à découvrir

Que vous partagiez déjà la vie d’un animal ou que vous envisagiez d’en adopter un, Animal Expo vous invite à vivre un week-end placé sous le signe de la passion et de la découverte. Chaque année, plus de 35 000 visiteurs se retrouvent autour de centaines d’animaux : près de 500 chats de race, 200 chiens, mais aussi des lapins, des hamsters, des cobayes, des reptiles, des poissons et bien d’autres petits compagnons. Une belle occasion de découvrir leur diversité, de mieux comprendre leurs besoins et de profiter des conseils de passionnés et d’experts pour prendre soin d’eux au quotidien.

Si vous envisagez d’agrandir votre famille, l’Adoption Center vous permettra également de vous informer sur l’adoption et de réfléchir à l’accueil d’un nouveau compagnon.

Et parce que la curiosité se cultive dès le plus jeune âge, les enfants auront eux aussi de quoi s’émerveiller grâce à la nouveauté de cette édition : La Grande Mission d’Albi & Alfie ! Au programme, 4 défis amusants et instructifs pour explorer le monde animal tout en s’amusant, avec une peluche à la clé pour les petits aventuriers.

Du sport et des démonstrations pour rythmer la visite

À Animal Expo, la découverte animalière se vit aussi en mouvement, au rythme d’animations variées, de démonstrations, d’ateliers interactifs et de conférences animées par des experts. Vous pourrez ainsi en apprendre davantage sur le comportement animal, l’éducation et les soins, tout en profitant d’un programme vivant et divertissant.

Parmi les temps forts de cette édition, les amoureux des chiens pourront découvrir Dog Days, un nouvel espace dédié aux jeux, aux loisirs et à l’éducation, ainsi qu’une course de canicross ouverte à tous, au cœur du bois de Vincennes. Autant d’occasions de découvrir, de s’amuser et de partager de beaux moments de complicité avec son compagnon à 4 pattes !

Un espace shopping pour prolonger l’expérience

Dans ce salon, vous trouverez aussi tout pour gâter votre animal de compagnie ! Animal Expo propose en effet un espace shopping riche en découvertes, avec de nombreux exposants spécialisés dans les accessoires, l’alimentation, les soins et les services dédiés au bien-être animal.

Vous pourrez non seulement découvrir de nouvelles marques, mais aussi profiter des prix salon et dénicher des offres exclusives pour faire plaisir à votre fidèle compagnon sans vous ruiner. Et pour les amateurs de bonnes affaires, ne manquez pas la grande braderie Animalis : petits prix, déstockage et bonnes surprises seront au rendez-vous !

© Animal Expo / Facebook

Entre les rencontres animalières, les animations, les activités sportives et le shopping, Animal Expo promet un week-end riche en découvertes et en émotions. Alors pourquoi ne pas profiter des vacances pour vivre une expérience inoubliable en famille ou entre amis ?

Rendez-vous les 24 et 25 octobre 2026 au Parc Floral de Paris ! N’attendez plus pour réserver vos billets et préparez-vous à partager de beaux moments au plus près de vos animaux préférés !