Animal Expo, l'événement incontournable pour gâter son animal

Vous souhaitez faire plaisir à votre chien, votre chat ou encore votre NAC (nouveaux animaux de compagnie) en découvrant les dernières nouveautés du secteur animalier ? Les 24 et 25 octobre 2026, Animal Expo vous donne rendez-vous au Parc Floral de Paris pour un week-end placé sous les signes du shopping, des bons plans et du bien-être animal. Entre découvertes de produits dernier cri, conseils d’experts et offres exclusives, vous avez la possibilité de dénicher de nouvelles pépites pour assurer le bonheur de votre fidèle compagnon !

Animal Expo, salon dédié au bien-être des animaux où leur vente est interdite, revient les 24 et 25 octobre pour un programme au poil qui mêle rencontres, animations et découvertes autour des animaux de compagnie. Chiens, chats, oiseaux, poissons, reptiles et rongeurs y sont à l’honneur.

En plus d’admirer la variété d’espèces qui embellissent nos vies, les visiteurs peuvent profiter d’ateliers, de démonstrations et de discussions avec des professionnels du milieu pour mieux comprendre les besoins de leur fidèle compagnon (alimentation, comportement, hygiène…).

Plusieurs activités sont pensées pour les enfants, mais aussi pour les familles accompagnées de leur chien. Jeux, sports canins et sessions de détente seront proposés aux participants qui viennent avec leur ami à 4 pattes.

Un événement qui permet de découvrir les nouveautés du marché

Croquettes, friandises, jouets, paniers, accessoires pratiques, solutions d’hygiène ou encore innovations technologiques… Animal Expo constitue aussi une belle vitrine des nouveautés du marché animalier. Les nombreux stands vous permettent de découvrir des myriades de produits, de comparer les offres et de repérer des idées auxquelles vous n’auriez pas forcément pensé lors de vos petites emplettes habituelles.

Au cours de votre visite, vous pouvez vous intéresser aux solutions qui améliorent le confort et le bien-être de votre boule de poils, de plumes ou d’écailles. Un nouveau joujou pour la stimuler efficacement, un accessoire pour faciliter les promenades ou encore une alimentation mieux adaptée à ses besoins… Chaque animal a ses petites habitudes, et le salon vous permet de trouver ce qui lui convient vraiment.

D’ailleurs, vous avez la possibilité d’échanger directement avec les marques et les experts présents sur place. Plutôt que de vous fier uniquement à une étiquette ou à une fiche produit dégotée sur Internet, vous pouvez poser vos questions, demander des explications précises et bénéficier de conseils personnalisés.

© Animal Expo

Avec Animal Expo, flairez les bonnes affaires pour gâter votre compagnon

Faire plaisir à votre animal tout en maîtrisant votre budget, c’est possible ! Animal Expo réserve une place de choix au shopping avec des nouveautés, des best-sellers, des prix « spécial salon » et des offres exclusives. Vous n’avez plus d’excuses pour ne pas renouveler la panoplie d’accessoires de votre fidèle compagnon, découvrir de nouvelles gourmandises pour flatter ses papilles ou craquer pour un jouet qui fera sensation à la maison et le rendra heureux.

Parmi les temps forts à ne pas manquer ? La grande braderie des magasins Animalis, qui promet son lot de prix tout doux, de déstockage et de bonnes affaires. C’est l’occasion de remplir votre panier, sans forcément faire grimper la facture.

Le plus sympa à Animal Expo ? Vous pouvez organiser votre visite à votre rythme, tester des activités, reprendre votre shopping, puis suivre une conférence qui vous intéresse. Un week-end qui ne laisse aucunement place à l’ennui et qui vous permet de gâter votre animal comme il le mérite !

Billetterie et infos complémentaires sur animal-expo.com.