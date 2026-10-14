Abandonnées à 10 ans, ces 2 chiennes malades attendent une famille prête à les adopter ensemble

Arrivées au refuge après un abandon, Nikki et Philly attendent une nouvelle famille pour prendre soin d’elles et les accompagner dans la maladie. Leur histoire poignante a été partagée par une bénévole qui attire notre attention sur le parcours épuisant des chiennes de 10 ans, et insiste sur la nécessité d’une adoption en duo.

Sur son compte TikTok « @sharing.lov3 », cette bénévole explique être allée à la rencontre des 2 chiennes qui venaient d’arriver suite à un déménagement. Elle explique : « Elles ont été déposées parce que leur propriétaire déménageait dans un appartement et a dit qu’il ne pouvait pas les emmener avec lui ». Après toute une vie passée dans le même foyer, les 2 chiennes ont dû faire face à l’inconnu.

@sharing.lov3 / TikTok

« La seule chose qui leur restait de leur ancienne vie, c’est l’une pour l’autre »

La complicité des 2 chiennes a tout de suite sauté aux yeux de la bénévole. Très soutenante l’une pour l’autre, elles semblent aussi dévastées sur les images de la vidéo relayée par Parade Pets.

Plus tard, on apprend que Nikki et Philly sont concernées par une grave pathologie du cœur, la dirofilariose cardiopulmonaire, causée par un parasite qui s’immisce dans le cœur et les artères.

Tout faire pour une adoption en duo

Le refuge qui accueille les chiennes et les bénévoles qui en prennent soin savent à quel point une adoption en duo peut être compliquée, en particulier pour des cas de chiens séniors. Tout est mis en œuvre pour trouver une seule et même famille qui pourrait garantir une stabilité émotionnelle aux chiennes qui sont déjà souffrantes. Le refuge ajoute que Nikki et Philly s’entendent parfaitement avec les enfants, les chats et les autres chiens.

#dog #labrador #sad #story ? TITANIC VIBES - My Heart Will Go On - Dy Kamylle & Cinematic Atmosphere & Celestial Voices & Simon Clayton @sharing.lov3 ?? READ THEIR STORY ?? Yesterday, while walking around the shelter, I came across this senior pair just looking so lost in their kennels. When I saw their paperwork, my heart just sank. Nikki and Philly are both 10 years old. They were surrendered to the shelter just a few days ago, on October 2nd. Their paperwork says they are both good with kids, dogs, cats, and housebroken. It also says they both tested positive for heartworms. That made me even more sad and worried about them. At 10 years old, heartworm positive, and sitting in an overcrowded shelter, their chances of being adopted are already much lower. And because they tested positive for heartworms, there is an even greater risk of them running out of time if the shelter runs out of space. I was told they were surrendered because their owner was moving into an apartment and said she could not take them with her. I just can’t understand how, after being with a family for 10 whole years… their entire lives… they can suddenly find themselves alone in a kennel. The only thing they have left from their old life is each other. ?? They are not required to be adopted together, and I know this is a HUGE ask. Asking someone to take in two senior girls who are both heartworm positive is a lot. But I still hope and pray that somewhere out there, there is someone who will be able to give them a home together. That is what I hope for. Please help me find a home for these two senior girls. ?? Don’t let their story end in a shelter kennel, forgotten and alone. They deserve to spend their golden years knowing what it feels like to be loved and safe again. It takes a village. ???? ** if you live in GA, you might qualify to get their HW treated through the shelter ** - I do not know if they are spayed but shelter can confirm. #senior

Quels sont les avantages de l’adoption d’un chien sénior ?

L’adoption d’un chien sénior peut impressionner les adoptants qui pensent souvent aux frais médicaux rapidement convoqués pour faire face aux maladies liées à la vieillesse ou aux pathologies déjà présentes. Accueillir un canidé plus âgé dans son foyer représente aussi une vraie chance, et nous avons choisi de mettre en avant plusieurs avantages :