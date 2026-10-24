Abandonnée dans un verger, cette chienne prend soin de ses 4 chiots et de 6 autres qui ne sont pas les siens

Fin avril 2026, les agents animaliers de Shafter, en Californie, sont intervenus dans un verger où une chienne et 10 chiots avaient été laissés livrés à eux-mêmes dans un panier à linge. Par la suite, les sauveteurs ont fait une découverte à laquelle ils ne s'attendaient pas. Depuis, toute la troupe a quitté le refuge pour une famille d'accueil.

Cette histoire, relayée par The Dodo, commence par une alerte reçue par les services animaliers de Shafter. Arrivés rapidement sur place, les agents ont trouvé, sous un arbre du verger, une chienne et 10 chiots abandonnés dans un panier à linge, comme le montrent les photos diffusées par l'association Pawsitively Saved Rescue.

© Pawsitively Saved Rescue

2 portées pour une seule mère

Au moment de compter et d'observer les petits, un détail a intrigué les intervenants : une partie de la fratrie, 6 chiots, paraissait plus âgée que les 4 restants. Ils ont ensuite appris, avec étonnement, que la chienne n'avait donné naissance qu'aux 4 plus jeunes, les 6 autres venant d'une autre portée.

Cette différence d'origine n'avait pourtant rien changé à sa manière de s'occuper d'eux : d'après le récit, elle prodiguait à chacun les mêmes soins et la même attention, les siens comme les autres. Sur sa page Facebook, Pawsitively Saved Rescue a salué son attitude dans un message, traduit ici :

« Malgré des conditions inimaginables, cette maman dévouée a fait tout son possible pour protéger et prendre soin non seulement de ses propres chiots, mais aussi d'une 2e portée »

© Pawsitively Saved Rescue

Après un passage par le refuge municipal de Shafter, la petite troupe a été confiée début juin à une famille d'accueil. La mère a reçu le nom de Kelly ; ses 4 chiots ont aujourd'hui 8 semaines, tandis que les 6 aînés qu'elle a pris en charge ont 3 mois.

© Pawsitively Saved Rescue

Côté santé, un seul membre de la famille canine fait l'objet d'une attention particulière : Sam, le plus petit, chez qui un souffle au cœur a été détecté, c'est-à-dire un bruit anormal perçu lors de l'auscultation. Ses 9 compagnons et Kelly vont bien, et les vétérinaires s'attendent à ce que ce souffle s'efface avec la croissance du chiot.

Chez un chiot, un souffle au cœur n'annonce pas forcément une maladie grave : chez certains jeunes animaux, il est dit « innocent » et disparaît de lui-même avec la croissance, ce qui est envisagé pour Sam. Seul un examen approfondi, éventuellement complété par une échocardiographie, permet d'en connaître la nature, et un suivi dans le temps indique s'il régresse, se stabilise ou s'aggrave.

Installés chez leur famille d'accueil, Kelly et ses 10 protégés devraient prochainement pouvoir chercher un foyer définitif par le biais de l'adoption.