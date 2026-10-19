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Disparu du Haut-Rhin depuis 5 ans, le chat Zig retrouve sa famille après un périple jusque dans le Jura


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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La famille de Zig était sans nouvelles de ce chat qui s'était volatilisé en Alsace il y a 5 ans. Elle a récemment été contactée à son sujet, puisqu'il a été retrouvé des centaines de kilomètres plus loin, dans le Jura. Un couple qui le nourrissait depuis 15 mois, une association locale et le tatouage de l'animal ont permis à celui-ci et à ses humains de vivre des retrouvailles inespérées et émouvantes, rapportait Le Progrès.

Illustration : "Disparu du Haut-Rhin depuis 5 ans, le chat Zig retrouve sa famille après un périple jusque dans le Jura"
© Le Progrès

A Mont-sur-Monnet (39), un couple nourrissait depuis juin 2025 un chat errant au pelage roux et blanc, qui avait pris ses habitudes autour de sa maison. Décrit comme particulièrement craintif, l'animal revenait régulièrement près de leur domicile, sans que ses hôtes ne sachent d'où il venait.

Un chat, queue dressée, debout sur une pelouse couverte de feuilles mortes devant un bâtiment en pierre
© Le Progrès

Ce félin des rues, n'était autre que Zig, originaire non pas du Jura, mais du Haut-Rhin et qui avait quitté son foyer alsacien 5 ans plus tôt. Son parcours s'étendant sur 250 kilomètres environ reste inconnu.

2 bénévoles capturent le chat et découvrent son tatouage

C'est en septembre que le couple s'est rendue dans les locaux de l'association Capture Yala, basée à Champagnole, à une poignée de kilomètres de Mont-sur-Monnet. Son déménagement approchait, étant prévu pour le 15 octobre en l'occurrence, et il lui était impossible de l'emmener. Il était hors de question pour lui de laisser le chat livré à lui-même. Ne voulant pas l'abandonner à son sort, il a demandé à l'association de le capturer en douceur.

Sur place, Christine et Laurence, bénévoles de l'association, se sont rendues sur les lieux pour prendre en charge l'opération.

Les 2 intervenantes sont parvenues à capturer le matou grâce à une cage trappe, puis l'ont emmené à la clinique vétérinaire de Champagnole pour le faire examiner, mais aussi pour vérifier l'éventuelle présence d'une puce ou d'un tatouage d'identification.

« Que lui est-il arrivé pendant toutes ces années ? »

Il s'est avéré qu'il était tatoué. Grâce à cela, l'équipe de Capture YALA a appris qu'il s'appelle Zig, mais aussi et surtout que sa famille habitant le Haut-Rhin avait signalé sa disparition 5 ans plus tôt, alors qu'il n'était âgé que d'un an et demi.

« Que lui est-il arrivé pendant toutes ces années ? Comment a-t-il parcouru autant de kilomètres ? Peut-être avait-il été emmené par des personnes qui séjournaient dans le gîte de ses maîtres… Nous ne le saurons probablement jamais », peut-on lire dans le post Facebook de Capture Yala relatant ce récit.

Zig a pu retrouver sa famille après toutes ces 5 années loin de son foyer.

Voici la vidéo montrant le moment où Zig est entré dans la cage trappe :

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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