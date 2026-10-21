Évacués en urgence d'une scène de crime, 84 chats submergent complètement les refuges qui appellent à l'aide

À Reading dans le Massachusetts (Etats-Unis), Andria Hanafin a été retrouvée morte à son domicile le jeudi 8 octobre 2026. Elle accueillait régulièrement des chats chez elle : 84 félins ont été récupérés dans la maison et conduits dans les refuges de MSPCA-Angell, qui appelle la communauté à l'aide, rapportait NBC Boston .

Les faits se sont déroulés dans une habitation de Center Avenue, à Reading. Tôt ce jeudi-là, Andria Hanafin y a été découverte sans vie. Son fils, Ryan Hanafin, est accusé de l'avoir tuée. D'abord recherché comme personne d'intérêt, il a été interpellé le jour même dans l'Etat voisin du Vermont ; les procureurs du Massachusetts l'ont ensuite désigné comme suspect du meurtre.

Pendant que l'enquête se déployait, des agents du contrôle animalier et des caisses de transport ont été vus devant la maison. La MSPCA-Angell a indiqué que 84 chats avaient été récupérés dans l'habitation des Hanafin afin d'être soignés dans ses refuges. « Nos pensées vont à la famille et à toutes les personnes touchées par cette tragédie », a déclaré le jeudi Chris Schindler, directeur de l'application de la loi de MSPCA-Angell, en expliquant que ses équipes avaient sorti les chats de la maison et les avaient conduits dans les refuges, où l'objectif est de leur apporter les soins nécessaires avant de leur chercher une nouvelle famille.

Laurie Ward, une amie de la victime, l'a décrite comme une auxiliaire vétérinaire qui accueillait des chats en famille d'accueil. Selon un compte rendu policier joint aux documents judiciaires, son mari a par ailleurs indiqué aux enquêteurs que son épouse et leur fils se disputaient ces derniers temps au sujet des chats qu'elle accueillait régulièrement.

Des refuges sous tension

Le mercredi 14 octobre, MSPCA-Angell a fait le point : les 84 chats sont soignés dans ses refuges, mais l'arrivée simultanée de dizaines d'animaux, dont certains ont besoin de soins, met son organisation sous tension. Chris Schindler a demandé l'aide de la communauté.

« C'est un super garçon, il est responsable »

Sur le plan judiciaire, Ryan Hanafin doit comparaître devant le tribunal de district de Woburn pour meurtre au premier degré et violences avec arme dangereuse, lors d'une audience annoncée par les procureurs pour le jeudi 15 octobre. Une veillée aux chandelles a été organisée en hommage à Andria Hanafin à Memorial Park, à Reading. Laurie Ward a, pour sa part, décrit Ryan comme un bon garçon qui s'occupait des chats et de la maison de sa mère pendant ses vacances. « C'est un super garçon, il est responsable. », a-t-elle affirmé, en ajoutant que de tels agissements ne correspondent pas, selon elle, à son caractère.

Les 84 chats se trouvent désormais dans les refuges de MSPCA-Angell. Quelques-uns pourraient être proposés à l'adoption d'ici la fin de la semaine ; d'autres, en revanche, devront être suivis pendant une durée encore indéterminée, a précisé Chris Schindler.