Environ 40 à 50 chats vivent dans les ruines antiques, mais pas sans une aide quotidienne

À Pompéi (Italie), les vestiges romains ne sont pas les seuls à attirer les regards ! De petites vedettes à moustaches ont en effet élu domicile au milieu des ruines et font fondre les visiteurs du monde entier. Avec "Gatti di Pompei", un livre photo leur rend hommage tout en mettant en lumière celles et ceux qui veillent sur ces adorables habitants.

Ils se prélassent dans les jardins, se faufilent entre les vestiges et arpentent tranquillement les anciennes rues romaines. À Pompéi (Italie), les chats font désormais partie du paysage, au point d'être devenus de véritables célébrités auprès des visiteurs et sur les réseaux sociaux. Et il faut bien reconnaître qu'ils ont trouvé un décor plutôt exceptionnel pour leurs siestes !

Comme le rapporte un post Facebook du site archéologique, la colonie féline compte aujourd'hui environ 40 à 50 individus. Leur présence offre un regard différent sur ce site emblématique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Car derrière les pierres chargées d'histoire se cache aussi un quotidien bien vivant, rythmé par les escapades de ces petits explorateurs.

© Pompeii - Parco Archeologico

Un livre photo pour les mettre à l’honneur

Après avoir déjà conquis de nombreux cœurs, les chats de Pompéi ont désormais leur livre. Récemment publié en collaboration avec le parc archéologique de Pompéi, le livre « Gatti di Pompei » (« Chats de Pompéi ») met en effet à l'honneur ces petits habitants à 4 pattes. À travers une série de photographies, l'ouvrage dévoile ainsi leur quotidien et nous invite à découvrir une autre facette de la célèbre cité antique.

Les clichés capturent les félins dans des instants de calme, alors que les rues retrouvent leur tranquillité. Ici, un chat se repose dans un jardin ; là, un autre se promène entre les vestiges, comme s'il connaissait les lieux depuis toujours.

Au-delà des jolies bouilles et des poses attendrissantes, ce livre rappelle aussi que Pompéi n'est pas seulement un témoignage du passé : c'est aussi un lieu où la vie continue.

Derrière les photos, une belle mobilisation pour les chats

Si ces petits félins peuvent vivre sur le site, c'est notamment grâce à l'association Archeogatti Onlus, dirigée par Antonella Carotenuto. En collaboration avec le parc archéologique, des vétérinaires et le personnel de sécurité, elle veille quotidiennement au bien-être de la colonie.

© Pompeii - Parco Archeologico

Alimentation, contrôles de santé, campagnes de stérilisation, prévention de l'abandon et adoptions font partie des actions menées. L'objectif est de protéger les animaux tout en préservant ce patrimoine exceptionnel et en assurant la sécurité des visiteurs.

La vente du livre « Gatti di Pompei » vise idéalement à soutenir l’activité de cette association. Une jolie façon de découvrir Pompéi autrement et de soutenir, à sa manière, ceux qui prennent soin de ses habitants les plus attachants.

© Pompeii - Parco Archeologico

Après tout, même au milieu de 2000 ans d'histoire, quelques moustaches et un regard malicieux suffisent parfois à voler la vedette !