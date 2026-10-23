Des miaulements au milieu de l'autoroute : un chaton sauvé par des CRS près de Nancy, puis adopté par une policière

Dans la nuit du 20 au 21 septembre, des CRS en plein contrôle routier sur l'autoroute A330, à Houdemont, près de Nancy (Meurthe-et-Moselle), ont entendu des miaulements. Après une bonne demi-heure de recherches, ils ont fini par dénicher un tout petit chaton, apparemment abandonné, qu'ils ont ramené au sein de la compagnie. Son histoire, relayée par actu.fr , ne s'arrête pas là : une policière fraîchement arrivée dans le service a décidé de lui ouvrir sa porte…

Pour ce petit chaton en détresse, il aura suffi d'un miaulement perdu dans le bruit des moteurs pour que tout bascule. Cette nuit-là, l'équipe de nuit de la CRS autoroutière Lorraine-Alsace procédait à un contrôle sur la commune d'Houdemont lorsque des miaulements ont attiré l'attention des fonctionnaires. Pendant une bonne demi-heure, ils ont cherché l'animal, jusqu'à ce que l'un d'eux voie apparaître 2 petits yeux au beau milieu du terre-plein central.

Ce même jour, sur ce même axe, 3 animaux morts ressemblant fortement à des chats avaient été aperçus en plein milieu des voies. Le petit rescapé de ce contrôle routier nocturne, lui, a été ramené au sein de la compagnie.

© Photo transmise à Lorraine Actu

Un message à 3h du matin

Arrivée dans le service le 1er septembre après un passage à la CRS 39 de Jarville, Émilie, 27 ans, a été mise dans la confidence de ce sauvetage dès sa première nuit. « Je ne travaillais pas avec cette équipe, mais un collègue m’a envoyé un message vers 3h du matin pour me prévenir qu’ils avaient trouvé un tout petit chat dans la nuit. Il m’a alors tout de suite lancé l’idée de le recueillir », confie-t-elle.

C'est le lundi suivant, que la jeune femme a découvert le chaton au travail. D’abord surnommé Boubou, en référence au nom du policier qui l’a sauvé, il est finalement baptisé Berny. Touchée de voir ses collègues, pourtant confrontés à des circonstances difficiles, prendre soin du petit félin avec tendresse, elle est alors loin d’imaginer qu’il deviendra bientôt son compagnon.

Lorsqu’une première famille d'adoption se désiste, son chef lui propose pourtant de l’adopter. Sa réponse n'a pas tardé : « Je n’ai pas hésité une seule seconde, car je ne pouvais pas le laisser. »

Seulement 840 grammes sur la balance

Berny a bien entendu été soigné. Il n'était pas pucé et, selon la vétérinaire, il avait environ 2 mois et demi pour seulement 840 grammes. Pour elle, il s'agissait probablement d'un abandon, puisque le chaton était déjà habitué au contact humain. « C’est un chat très câlin et gentil », résume sa maîtresse.

Émilie a grandi entourée d'animaux, sans jamais en avoir possédé : ses nombreux déplacements ne le permettaient pas. Et la même semaine, elle en a accueilli 2 ! 4 jours après le chaton, elle est en effet allée chercher un Berger Australien qu'elle attendait depuis très longtemps, et les 2 boules de poils s'entendent depuis très bien.

© Photo transmise à Lorraine Actu

Au travail aussi, le rescapé de l'A330 a laissé sa marque. Devenu un peu la mascotte du service, il fait l'objet de nouvelles régulières, et certains collègues ont même offert des gamelles ou de la litière à sa maîtresse.

« Berny a eu de la chance »

Reste une question sans réponse : comment ce chaton a-t-il pu se retrouver là ? Émilie penche, elle aussi, pour un abandon, un acte qu'elle juge inadmissible et qu'elle qualifie de véritable cruauté. Quand on prend un animal, il faut l'assumer, rappelle-t-elle.

« Berny a eu de la chance, c’est un survivant. Il était proche de la mort sans doute si mes collègues ne l’avaient pas sauvé »

Heureusement, ce petit minou a trouvé sa fin heureuse.

L'info Woopets - Que faire si vous trouvez un chaton sur l'autoroute ?

Découvrir un chaton sur l’autoroute est une situation aussi bouleversante que dangereuse. Pour lui venir en aide sans vous mettre en danger, voici les bons réflexes à adopter :