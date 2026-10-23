Ce chat s’installe dans un manoir historique, mais son origine reste un mystère jusqu’à une visite chez le vétérinaire

Il y a environ 8 ans, un chat tabby s'est invité à Kelmscott Manor, l'ancienne maison de campagne de l'artiste William Morris, près de Faringdon dans l'Oxfordshire (Royaume-Uni), à la grande surprise du personnel. Horatio, c'est son nom, venait d'une péniche sur la Tamise, dont il avait sauté presque par hasard avant de s'installer parmi les employés du domaine. Depuis, le matou vit sur place.

Kathy Haslam, la conservatrice du manoir, garde en mémoire la journée où ce félin est descendu d'un bateau sur la Tamise pour faire son apparition sur le site. Le nouveau venu n'a pas tardé à prendre ses quartiers de chat résident de Kelmscott Manor, où il a trouvé, selon elle, sa « famille pour toujours », rapportait la BBC.

L'équipe a d'ailleurs mis un certain temps à comprendre d'où venait ce nouveau pensionnaire, et c'est un passage chez le vétérinaire qui a levé le mystère.

« Il nous a adoptés et ce n'est que lorsque nous l'avons emmené chez le vétérinaire que nous avons réalisé qu'il venait d'un bateau. Le propriétaire du bateau était très heureux qu'il vienne vivre avec nous », a-t-elle expliqué à la BBC.

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Le quadrupède au pelage tigré s'est ainsi imposé comme le chat star des lieux. Les employés le décrivent comme affectueux et sociable, d'un tempérament presque « canin », au point qu'il compte désormais parmi les membres de l'équipe et fait figure de mascotte du manoir.

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Le personnel lui a même ouvert un compte bancaire, que les salariés alimentent eux-mêmes afin de couvrir ses soins et ses rendez-vous chez le vétérinaire.

Près d'un an d'absence avant de revenir

Cet attachement a traversé une période difficile lorsque Horatio a disparu. Près d'un an s'est écoulé avant qu'il ne refasse surface, blessé et atteint d'une maladie rare. Alors que le pronostic restait incertain, tout le domaine s'est mobilisé autour de lui, et le matou a fini par guérir, un épisode qui a renforcé l'affection que tous lui portent aujourd'hui.

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Le domaine a par ailleurs été chamboulé par de gros travaux qui se sont étalés sur près de 2 années. Tout au long de ce chantier, le confort du félin est resté une priorité pour chacun, et les ouvriers eux-mêmes sont, pour reprendre les mots de Kathy Haslam, « tombés sous son charme ».

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Décrit comme un « géant au cœur tendre », Horatio joue un rôle apaisant auprès des équipes : au terme d'une journée stressante, les salariés viennent chercher un moment de réconfort à ses côtés.

Ses journées suivent un rythme bien établi. Chaque matin, il part explorer la prairie, puis il consacre le reste de son temps à chercher de la compagnie. Le bureau de Kathy Haslam abrite pas moins de 4 lits à son intention, tandis qu'un banc lui est réservé pour sa sieste, l'après-midi venu.

« Il fait partie de notre famille », résume la conservatrice.

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Lors des journées portes ouvertes, il se mêle au public, qui s'arrête devant sa carrure et son allure. Quelques visiteurs font même le déplacement une nouvelle fois dans le seul but de le retrouver : le chat de Kelmscott Manor a désormais son propre fan club.