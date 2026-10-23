6 semaines de recherches pour retrouver le chat errant qu'une vacancière veut aider

Diego, un chat roux, errait dans les allées d'un complexe hôtelier de Rio Grande, à Porto Rico, lorsqu'il a croisé Nicole Penseiro, en vacances sur place. Touchée par cette boule de poils, elle s'est donné une mission le dernier jour de son séjour : lui offrir une vie meilleure. Un pari qui allait demander des semaines de recherche et un très long voyage...

Il arrive qu'une rencontre de vacances laisse une trace bien après le retour à la maison. Cette histoire rapportée par Love Meow en est une belle illustration.

Un adorable compagnon de vacances

Dans un complexe hôtelier de Rio Grande, dans les Caraïbes, un chat roux nommé Diego passait ses journées à arpenter les allées, jusqu'à ce qu'il croise la route de Nicole Penseiro, alors en vacances.

Une routine toute simple s'est alors mise en place : chaque matin, le petit félin rendait visite à la vacancière et recevait un bol de nourriture. Parfois, il poussait même la promenade jusqu'au bord de la piscine, dans les pas de sa bienfaitrice.

© Nicole Penseiro

Le dernier jour de son séjour à Porto Rico, Nicole s'est donné une mission : offrir une vie meilleure à son compagnon de vacances. Elle a donc photographié le matou, puis demandé de l'aide à Margarita Potts, directrice de l'association Furiend Flight, basée dans le New Jersey, qui possède un appartement situé non loin du complexe hôtelier.

6 semaines à chercher Diego

Margarita s'est alors mise en quête de Diego, qu'elle a cherché sans relâche pendant 6 semaines. À la fin du mois de février, elle l'a enfin retrouvé et attrapé sans difficulté, avant de l'emmener directement chez un vétérinaire.

© Nicole Penseiro

Selon les constatations, Diego avait été violemment battu et souffrait de blessures aux pattes et au dos, ce qui expliquerait pourquoi Margarita ne l'avait pas retrouvé plus tôt.

Soigné, castré, vacciné et identifié, le chat roux a ensuite séjourné quelque temps chez sa sauveteuse, le temps d'organiser son rapatriement vers Pittsburgh, la seule destination possible à ce moment-là.

Un relais de bonnes volontés

Diego a ainsi voyagé pendant 13 heures. À son arrivée à l'aéroport, une véritable chaîne de solidarité s'est mise en place : plusieurs personnes l'ont conduit à tour de rôle jusque dans le New Jersey.

© Nicole Penseiro

Tout au long de ce trajet, le petit moustachu a conquis le cœur de nombreuses personnes.

Un foyer dès le lendemain

Dès le lendemain de son arrivée dans la structure d'accueil, Diego a reçu la visite d'une femme qui avait perdu son petit félin quelques mois plus tôt. Entre eux, le courant est passé dès la première rencontre et c'est de cette manière que la visiteuse est tout simplement devenue son adoptante !

© Nicole Penseiro

Aujourd'hui, le beau Diego vit dans un petit nid douillet rempli d'amour. Un dénouement heureux rendu possible par ses multiples anges gardiens.