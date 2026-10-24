3 chatons malades abandonnés dans une cage derrière une église : un automobiliste filmé pourrait aider l'enquête

3 chatons de 12 à 16 semaines, malades et en sous-poids, ont été découverts le mercredi 7 octobre, vers 21 h 15, dans une cage de transport pour chien derrière une église de Perry Barr, à Birmingham (Angleterre). Conduits chez un vétérinaire puis confiés à la RSPCA, les petits félins baptisés Johnny, Cayenne et Chilli reçoivent aujourd'hui les soins dont ils ont besoin, tandis que l'association tente de comprendre comment ils sont arrivés sur ce parking.

Ce soir-là, derrière St John's Church Hall à Perry Barr, un quartier de Birmingham, les 3 petits félins se trouvaient dans une cage prévue pour un chien, relaie Birmingham Now. Appelés Johnny, Cayenne et Chilli par leurs sauveteurs, ils étaient, selon la RSPCA, extrêmement apeurés et en sous-poids, touchés par le coryza et des infestations de puces, avec les yeux chassieux et le nez qui coule.

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Charlotte Holder, agente de sauvetage animalier de la RSPCA, a commenté la découverte : « C'est déchirant que 3 minuscules chatons, déjà malades et vulnérables, aient été retrouvés abandonnés de cette façon. »

Une personne qui passait par là a d'abord conduit le trio dans un cabinet vétérinaire voisin, avant que les chatons ne soient transférés à l'hôpital animalier Newbrook Farm de la RSPCA à Frankley, où ils sont toujours soignés.

« Heureusement, ils reçoivent maintenant les soins vétérinaires dont ils ont besoin, avec beaucoup d'attention, en attendant de trouver les foyers aimants qu'ils méritent, une fois complètement rétablis. », poursuit Charlotte Holder.

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Un automobiliste filmé dans le secteur

La RSPCA a ouvert une enquête pour comprendre comment ces chatons abandonnés se sont retrouvés sur le parking de l'église, et pense d'ailleurs qu'ils pourraient venir de portées différentes. L'association souhaite notamment s'entretenir avec un homme aperçu sur des images de vidéosurveillance dans le secteur au moment des faits ; il conduirait une BMW argentée ou grise et pourrait aider l'enquête.

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« Nous aimerions entendre toute personne qui aurait vu quelqu'un laisser les chatons à l'église, ou qui aurait des informations sur le ou les responsables. », explique Charlotte Holder, avant d'insister : « La moindre information pourrait aider notre enquête ».

Johnny, le chaton roux et blanc, montre déjà des signes de confiance, tandis que Cayenne et Chilli, ses deux compagnons à la robenoir et blanc, restent plus craintifs pendant leur convalescence.

L'association rappelle enfin qu'une aide existe pour les propriétaires qui peinent à subvenir aux besoins de leur animal, avec un site dédié au coût de la vie et plus de 200 partenariats de banques alimentaires pour animaux à travers le pays.