Une solution trouvée pour Hermès, chien gendarme menacé d'euthanasie après en avoir été sauvé 5 ans plus tôt

Le destin d’Hermès prend un nouveau tournant. Alors que ce Berger Belge Malinois devait être euthanasié après avoir mordu plusieurs militaires, la gendarmerie de Rochefort a finalement décidé de le confier au refuge Les Amis des Bêtes, à Médis près de Royan, en Charente-Maritime. L’association a annoncé cette décision avec un immense soulagement.

La mobilisation autour d’Hermès aura finalement permis d’éviter le pire. Après plusieurs jours d’incertitude, ce chien au parcours hors du commun va pouvoir bénéficier d’une nouvelle prise en charge, loin de ses fonctions au sein de la gendarmerie. Dans un post partagé sur Facebook le samedi 17 octobre 2026, le refuge Les Amis des Bêtes a salué la décision des militaires et assuré vouloir offrir au quadrupède les meilleures conditions possibles pour la suite de sa vie.

Des morsures qui ont fait basculer son destin

L’histoire avait pris une tournure particulièrement inquiétante à la mi-octobre. Selon les informations rapportées par Actu La Rochelle le 15 octobre, Hermès devait être euthanasié la veille, mercredi 14 octobre, après avoir mordu 3 de ses collègues humains au sein de la gendarmerie. L’intervention de plusieurs associations et la mobilisation de milliers de personnes ont toutefois permis de suspendre temporairement cette décision dans le cadre d’un recours en justice.

Le comportement du Berger Belge Malinois était au cœur de cette affaire. En octobre 2025, le chien avait déjà mordu dans un contexte particulier, alors que son maître était absent.

Pour ses défenseurs, ces incidents ne devaient cependant pas conduire à écarter toute autre solution. Elodie Orawski, à l’origine d’une pétition en faveur du canidé, soulignait notamment qu’Hermès avait été évalué par un vétérinaire comportementaliste, lequel n’aurait pas préconisé son euthanasie, selon ses déclarations rapportées par Actu La Rochelle.

La mobilisation a pris une ampleur considérable, avec plus de 37 000 signatures recueillies. Plusieurs associations se sont proposées pour accueillir le chien et lui offrir un environnement adapté à ses besoins. Son maître, Julien, souhaitait également pouvoir le garder.

Le samedi 17 octobre, une issue différente s’est finalement dessinée. Le refuge Les Amis des Bêtes a annoncé avoir appris le matin même que la gendarmerie de Rochefort lui confiait à nouveau Hermès. Une décision accueillie avec un profond soulagement par l’association, qui entend désormais préparer la suite avec sérieux et prudence.

Dans sa publication, Mélanie Martry, qui dirige la structure d'accueil, a également tenu à rappeler que cette affaire ne devait pas remettre en cause la qualité de la prise en charge des chiens par la gendarmerie. Elle a salué l’éthique et l’engagement des militaires, avec lesquels la structure entretient des liens depuis de longues années.

Hermès, un chien autrefois enchaîné qui avait déjà échappé à l’euthanasie

Pour comprendre pourquoi tant de personnes se sont mobilisées, il faut remonter à l’automne 2021. À l’époque, Hermès vivait chez un particulier en Gironde, où il était, comme nous l'expliquions dans un précédent article, maltraité, négligé et attaché à une chaîne au fond d’un jardin.

Âgé d’environ 2 ans au moment de son sauvetage, le Malinois avait été placé en fourrière. Son manque de socialisation et l’absence d’interactions humaines avaient favorisé un comportement agressif, qui le destinait alors à l’euthanasie.

Mais un inspecteur de la SPA et le refuge Les Amis des Bêtes avaient décidé de lui donner une chance. Grâce au travail de socialisation mené auprès de lui, Hermès avait progressivement révélé un tout autre visage, celui d’un chien intelligent, joueur, courageux et doté de réelles aptitudes pour le travail.

Les membres du groupe d’investigations cynophile (GIC) de la gendarmerie de Rochefort avaient rapidement remarqué son potentiel. Après avoir passé les évaluations nécessaires, il avait rejoint les rangs de la gendarmerie en 2022.

Son parcours semblait alors avoir pris un tournant heureux. Hermès avait suivi une formation spécialisée au Centre national d’instruction cynophile de la gendarmerie, à Gramat, dans le Lot. Il avait ensuite participé à des missions de recherche de stupéfiants et contribué au travail des militaires. Selon les témoignages rapportés par Actu La Rochelle, il avait notamment permis de découvrir des stupéfiants et de l’argent liquide.

Une nouvelle page à écrire au refuge Les Amis des Bêtes

Le retour d’Hermès au refuge qui l’avait aidé à sortir de l’impasse marque donc une nouvelle étape de son histoire. Il ne s’agit pas d’effacer les morsures ni les préoccupations de sécurité qu’elles ont soulevées, mais de rechercher une solution qui tienne compte de la situation du chien et des personnes qui l’entourent.

Le refuge a d’ailleurs choisi des mots mesurés dans son annonce du 17 octobre. « Aujourd’hui, une nouvelle page s’ouvre pour Hermès », a ainsi écrit Mélanie Martry, en précisant que l’association ferait tout pour qu’elle puisse s’écrire dans les meilleures conditions possibles, avec lucidité et responsabilité.