Une jeune oie secourue revient sans cesse se blottir contre un chien qui la laisse faire (vidéo)

Il arrive qu'une amitié naisse là où on ne l'attend pas. Sur une ferme, un Border Collie prénommé Frankie a trouvé une compagne pour le moins surprenante : une jeune oie secourue, baptisée Sundae. Une vidéo publiée sur Instagram par Amber Basanovic a immortalisé l'un de leurs tête-à-tête, et la petite boule de plumes y fait preuve d'une insistance qui ne manque pas de charme…

Il suffit parfois d'un coin de terrasse pour qu'une histoire attendrissante prenne forme. C'est ce qu'a récemment raconté le média DogTime : sur la ferme d'Amber Basanovic, Frankie, un Border Collie, et Sundae, une oie secourue, passent des moments tranquilles dehors, souvent tout près l'un de l'autre, sans la moindre agitation. C'est l'une de ces journées paisibles que la maîtresse des lieux a filmée avant de la partager sur Instagram.

Une oie qui revient toujours se blottir

Dans les images, on voit Sundae se dandiner jusqu'à Frankie, puis s'installer contre son pelage. Elle a tourné autour de ses pattes et l'a poussé doucement pour se rapprocher, tandis que le Border Collie, lui, restait visiblement tout à fait détendu. Tout au long de la séquence, la petite oie est revenue sans cesse à ses côtés.

© @amberbasanovic / Instagram

Un texte incrusté dans la vidéo plaisante sur la situation : Frankie « a un animal de compagnie », tandis que Sundae le suivait à la trace sur la terrasse. Un autre plan montre les 2 amis au repos, côte à côte près de la porte vitrée.

Plus tard, l'oisillon a même tendu le cou vers le visage de son grand copain. Le toutou a accepté calmement cette marque d'attention et a laissé sa minuscule amie à plumes rester tout contre lui.

© @amberbasanovic / Instagram

De même, quand Frankie s'est allongé de tout son long au soleil, Sundae est alors venue se nicher contre lui, dans un moment de complicité particulièrement tendre.

Un chien visiblement plus câlin que berger...

Les Border Collies ont la réputation de surveiller de près tout ce qui bouge autour d'eux, en particulier les autres animaux. Frankie, pourtant, semble bien plus intéressé par la compagnie de Sundae que par l'envie de la guider où que ce soit. Entre les 2, la gestuelle paraît aisée et familière, sans trace visible de méfiance ni d'hésitation.

Amber Basanovic, leur maîtresse, décrit cette relation comme « le plus beau des petits liens » et confie que la regarder grandir est « la chose la plus douce ». Pour elle, le duo fait désormais partie du quotidien attendrissant de la ferme et lui donne chaque jour le sourire.