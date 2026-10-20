Une chienne disparue après une avalanche est retrouvée vivante environ 50 heures plus tard grâce à son AirTag

Partie en montagne avec 2 alpinistes chevronnés, LouLou, une chienne de 4 ans, est restée introuvable après l'avalanche qui a emporté les 2 hommes le 10 octobre dans le Chugach State Park, en Alaska, rapportait People.com. Ils ont survécu, mais la chienne manquait à l'appel. Il a fallu environ 50 heures, un AirTag et des recherches menées jusque depuis l'étranger pour la localiser.

Ce jour-là, LouLou accompagnait 2 alpinistes expérimentés, dont son maître, quand une avalanche a précipité les deux hommes sur environ 150 mètres, depuis une crête du Chugach State Park, selon Scripps News. Grièvement blessés, ils ont été transportés à l'hôpital. De la chienne, en revanche, aucune trace.

Lauren Padawer, compagne du maître du canidé, se trouvait alors à l'étranger, où elle fêtait les 80 ans de son père. C'est en tombant sur une publication relatant l'accident qu'elle a appris la nouvelle, comme elle l'a raconté sur Facebook. Une fois rassurée sur le sort de son compagnon Brian et du partenaire d'ascension de ce dernier, elle a contacté toutes les personnes susceptibles de l'aider à retrouver LouLou.

Un espoir est venu d'un détail : la croisée Caniche / Husky Sibérien portait un AirTag. Seulement, la première position estimée se trouvait décalée de près de 800 mètres, un écart qui, dans ce relief, n'avait rien d'anodin, comme l'a expliqué Lauren Padawer.

« Sur une carte ordinaire, cela ne semble pas énorme. Dans les montagnes accidentées de Chugach, 800 mètres peuvent représenter une tout autre crête, un autre vallon ou un autre versant, surtout avec une météo changeante et par moments orageuse. »

2 pilotes captent un nouveau signal

Sur le terrain, plus de 20 personnes ont pris part aux recherches, épaulées par un chien de pistage. Les opérations se sont poursuivies avec Amanda Barker et Dave Beckett, 2 pilotes professionnels qui se sont approchés suffisamment pour capter un nouveau signal de l'AirTag, avant que la météo ne mette un terme aux recherches de la journée.

À plus de 8 000 kilomètres de là, Lauren Padawer a pris part à la cartographie en comparant l'imagerie satellite d'Apple avec une autre application de cartes, afin de se faire une idée du terrain où se trouvait l'animal.

Elle a ainsi retrouvé l'emplacement où ils avaient capté leur nouveau signal. Après environ 50 heures, LouLou a été localisée.





« Fidèle à elle-même »

La rescapée est sortie de l'épreuve largement indemne, selon Lauren Padawer. Dans sa publication, la compagne de Brian salue en Amanda Barker et Dave Beckett « les héros du sauvetage de LouLou », ajoutant que « leur générosité, leur talent et leur détermination ont transformé une recherche désespérée en un retour extraordinaire. »