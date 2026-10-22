Un Labradoodle aurait avalé entre 75 et 100 élastiques à cheveux, mais une première opération ne suffit pas

Un chien qui ne mange plus, vomit et arrive chez le vétérinaire avec une fièvre dangereusement élevée : pour les maîtres de Malcolm, un Labradoodle de 7 ans vivant près de Metz, en France, un jour de juin a vite viré à l'inquiétude. Joel Harper et Marielle Enzo ignoraient alors ce qui se passait dans le ventre de leur compagnon. Une radiographie allait apporter un début de réponse... et ouvrir plusieurs semaines d'incertitude.

Il arrive qu'un chien plein d'entrain cesse brusquement de ressembler à lui-même, sans que personne ne comprenne pourquoi. C'est ce qui est arrivé à Malcolm, un Labradoodle de 7 ans habituellement joueur, devenu apathique en juin avant de bouder sa gamelle et de se mettre à vomir. Son histoire, relayée par The Dodo, a commencé dans la maison que Joel Harper, auteur de livres pour enfants, partage avec son épouse Marielle Enzo, leurs 3 enfants et 3 animaux.

Comprenant qu'il fallait faire vite, le maître a filé avec son chien à la Clinique Vétérinaire du Saint-Quentin, non loin de chez eux, où le toutou est arrivé avec une fièvre dangereusement élevée.

Des formes étranges sur la radio

Sur la radiographie, l'équipe a repéré des formes tortueuses dans l'estomac, sans parvenir à mettre un nom dessus. « Ils n'arrivaient pas à comprendre. », se souvient Joel Harper. Les vétérinaires penchaient peut-être pour des écouteurs. Lui-même imaginait plutôt une corde à sauter, ou un morceau de canne à pêche. Quoi qu'il en soit, l'objet devait sortir, et Malcolm a été préparé pour une opération.

© Joël Harper

Le verdict est tombé une fois l'intervention terminée : des élastiques à cheveux. Pas quelques-uns, mais entre 75 et 100, selon l'estimation du maître ! La famille est restée sans voix, car personne n'avait jamais surpris l'animal avec un élastique entre les dents, ni trouvé la moindre trace de ce manège.

Joel Harper, qui ramassait pourtant lui-même les déjections dans le jardin, n'en avait pourtant jamais vus dans ses crottes. Il soupçonne désormais son toutous d'avaler ces petits objets depuis des années.

© Joël Harper

3 semaines et demie entre la vie et la mort

L'un des élastiques avait toutefois glissé jusqu'aux intestins, où il s'était déchiqueté et avait déclenché une septicémie, ce qui a imposé une nouvelle opération. Malcolm est ainsi resté 3 semaines et demie à la clinique, pendant que l'équipe cherchait la façon de le remettre sur pattes, sans savoir, à certains moments, s'il allait s'en sortir.

Sa famille a alors vécu des jours d’angoisse, le vétérinaire craignant à plusieurs reprises que le chien ne survive pas. Avant sa 3e opération, ses maîtres lui ont demandé d’être honnête sur ses chances.

© Joël Harper

Sa réponse leur a redonné espoir : en 30 ans de carrière, il n’avait jamais vu un chien comme Malcolm, dont la queue n’avait jamais cessé de remuer, malgré la douleur et les soins intensifs.

Le retour du garçon miracle

Le praticien a refusé de baisser les bras, et Malcolm a fini par remonter la pente, contre toute attente. Le Labradoodle a enfin pu rentrer chez lui, cette fois pour de bon, et ses maîtres le surnomment depuis leur garçon miracle.

À la maison, la boule de poils a retrouvé ses habitudes de jeune chien : il joue comme un chiot et court dans le jardin, un peu fou, a décrit Marielle Enzo, avant d'ajouter : « C'est tellement agréable à voir. »

© Joël Harper

Joel Harper, lui, n'a jamais vraiment douté que son chien s'en sortirait. Au fond de lui, il le savait déjà, a-t-il assuré. « Il avait simplement la volonté de vivre. »

L'info Woopets - Que faire si mon chien avale un objet inhabituel ?