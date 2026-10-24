Un chiot de quelques jours est trouvé seul dans un parc, puis nourri au biberon toutes les 2 à 3 heures

Âgé de quelques jours à peine, un chiot Bouledogue Français a été découvert seul sur le sentier d'un parc de Cranbrook, en Colombie-Britannique (Canada), sans mère ni compagnons de portée à ses côtés. Si fragile, le petit chien avait peu de chances de s'en sortir seul.

Son histoire, racontée par la BC SPCA, commence sur un chemin de Cranbrook. La minuscule boule de poils y était livrée à elle-même : ni mère, ni frères et sœurs, ni adoptant à l'horizon. Heureusement, un passant l'a trouvée.

Ce dernier ne s'est pas contenté de le recueillir. Pendant 1 heure, il a frappé aux portes du voisinage dans l'espoir de retrouver la maison d'où venait le chiot, avant de croiser une personne bénévole de la BC SPCA, qui s'est jointe aux recherches en compagnie d'un troisième bon samaritain.

À 3, ils ont ratissé le parc et sonné aux habitations voisines pendant 2 heures de plus… sans résultat. Aucune porte ne s'est ouverte sur la bonne famille, et le foyer du jeune Bouledogue Français est resté introuvable.

© BC SPCA

Le bénévole a fini par contacter la BC SPCA East Kootenay, qui s'est organisée pour lui trouver une famille d'accueil. Un avis de chiot trouvé a été publié sur la page Facebook de l'antenne, mais personne ne s'est manifesté pour le réclamer, ni n'a appelé pour signaler la disparition d'un chiot.

Les services municipaux, contactés eux aussi, n'avaient reçu aucune déclaration de ce genre et ne pouvaient de toute façon pas accueillir un animal aussi jeune.

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« Les familles d'accueil sauvent véritablement des vies »

Surnommé affectueusement Tyke, le chiot a été placé dans un foyer d'accueil où il a fallu lui donner le biberon toutes les 2 à 3 heures.

« Il serait impossible de prendre soin de tous les animaux que nous accueillons sans familles d'accueil », explique Angela Mather, responsable du centre de la BC SPCA East Kootenay. Sans ses familles d'accueil, souligne-t-elle, l'équipe n'aurait pas pu s'occuper du petit sur place. « Les familles d'accueil sauvent véritablement des vies. »

Le résultat se voit à l'œil nu : autrefois si fragile, Tyke est devenu potelé et en bonne santé !

Angela Mather le dit sans détour : son antenne a un besoin urgent de familles d'accueil, y compris pour des séjours courts ou des urgences. La BC SPCA East Kootenay cherche en priorité des foyers pour des chatons nourris au biberon, des chiennes et des chattes gestantes ou venant de mettre bas, de petits animaux (lapins, cochons d'Inde, oiseaux…) et des animaux ayant des besoins médicaux, comme des chiennes qui se remettent d'une stérilisation.

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Un chiot désormais bien entouré

Le petit Bouledogue n'a pas été proposé à l'adoption tout de suite. Ses bienfaiteurs ont attendu qu'il grandisse et prenne des forces.

D'ici là, il est chouchouté par sa famille d'accueil dévouée.