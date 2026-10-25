Un chien gémit dans une maison, puis ses cris cessent sans que la vidéo montre ce qui se passe

À Rochester, dans l'État de New York (Etats-Unis), une vidéo où l'on entend ce qui ressemble à un chien qui aboie et gémit dans une maison voisine a circulé sur les réseaux sociaux récemment. Les enquêteurs de l'assocation de protection animale Lollypop Farm ont ensuite sorti l'animal du domicileen question, dans le cadre d'une enquête pour cruauté présumée, rapportait Rochesterfirst . Entre-temps, selon la militante qui avait publié les images, de nombreux habitants s'étaient mobilisés pour que le chien soit retiré de ce logement.

Tout est parti d'un enregistrement mis en ligne par Suzanne Nugent, fondatrice d'Animal Guardians & Passion and Action Advocates for Rochester's Animals (PAARA). Elle a expliqué à News 8 avoir été la première à publier cette séquence, qui a suscité beaucoup d'attention au sein de la communauté.

2 femmes lui avaient transmis les images. Selon elle, elles documentaient les maltraitances présumées depuis le 30 août, et c'est la vidéo publiée la semaine précédente qui les préoccupait le plus.

Suzanne Nugent a raconté ce que l'une d'elles avait ressenti en écoutant la séquence : « L'une des jeunes femmes pensait que [le propriétaire] tuait le chien. » Elle a dit avoir eu la même impression en entendant ces bruits. Impossible de voir ce qui se passait, a-t-elle précisé, si bien que, lorsque les cris du chien ont cessé, on ignorait ce qu'il en était advenu.

Une fois en ligne, la séquence a rapidement fait réagir. « Beaucoup de gens sont tout simplement dégoûtés par cela », a résumé la fondatrice de PAARA. « Nous arrivons à un point où nous en avons simplement assez », a-t-elle ajouté.

Un weekend d'intervention, sans arrestation

La société protectrice Lollypop Farm a confirmé l'opération sur sa page Facebook officielle : ses enquêteurs ont retiré le chien du domicile, dans le cadre d'une enquête en cours sur de possibles actes de cruauté envers l'animal.

Sur le déroulement de l'intervention, les précisions viennent de Suzanne Nugent et non de l'organisation. D'après elle, le bailleur du logement a autorisé les enquêteurs à pénétrer dans le jardin, mais la personne mise en cause serait partie entre-temps. Aucune arrestation n'a donc pu avoir lieu à ce moment-là.

La police de Rochester a, de son côté, fait savoir par la voix d'un porte-parole qu'elle avait connaissance de la vidéo en circulation et qu'elle avait ouvert une enquête pénale. Les enquêteurs invitent toute personne disposant d'informations sur ces maltraitances présumées à contacter la ligne dédiée à la cruauté envers les animaux.

Suzanne Nugent espère désormais que Lollypop Farm continuera à donner des nouvelles de la santé du canidé et fera savoir quand il pourra être proposé à l'adoption, car de nombreuses familles sont intéressées. « Ce chien mérite un avenir fait uniquement d'amour, de soins, de tendresse, de gentillesse et d'une famille qui l'aime. », a-t-elle conclu.