Un chien enchaîné à un porche peut à peine bouger, ses photos inquiètent une responsable d'association

Un chien est longtemps resté enchaîné à un porche de Franklin, en Louisiane (États-Unis), avec à peine de quoi bouger, d'après les bénévoles qui ont tenté de lui venir en aide, rapportait KLFY.com . Ces derniers ont passé 3 semaines à chercher de l'aide pour lui. Depuis, l'animal a quitté ce porche.

Alyssa Muse, directrice de l'association locale Aviary Creature Rescue, a reçu des photos du chien qui l'ont beaucoup inquiétée ; ce dernier ne disposait d'aucun abri, et était dans un état préoccupant. Les faits se sont déroulés dans les limites de la ville.

« Les photos qu'on m'a envoyées étaient très inquiétantes, en raison de l'absence d'abri et de son état. »

Les bénévoles ont d'abord appelé la police pour demander de l'aide, puis l'un d'eux a publié des photos du quadrupède en ligne.

Alyssa Muse attribue à la réaction du public un rôle prépondérant dans la mise en sécurité de l'animal, tout en précisant que son association n'a pas participé directement à son retrait. Le chien a finalement été soustrait à ces conditions, un soulagement qu'elle dit avoir partagé avec le public.

« Le soulagement que nous avons ressenti en voyant qu'il avait été retiré de ces conditions horribles était exactement ce que le public a exprimé. Nous avons pleuré. »

Au refuge, une famille l'attend

Le rescapé se trouve désormais au refuge animalier de la paroisse de Sainte-Marie, où une famille attend de pouvoir l'accueillir chez elle dès que l'enquête sera terminée. La directrice se dit reconnaissante de cette issue et rappelle qu'après une saisie, son association propose toujours son aide pour accompagner la suite.

D'autres animaux, selon elle, attendent encore que quelqu'un parle pour eux. Alyssa Muse espère que cette histoire encouragera les habitants de la paroisse de Sainte-Marie à signaler les cas présumés de négligence animale, alors que certains hésitent par crainte de s'impliquer ou de se brouiller avec leurs voisins.

« Nous avons dit dès le début que nous devons être la voix de ceux qui n'en ont pas. Au fond, c'est notre mission. »

Les associations peuvent justement servir de relais, en mettant les habitants en contact avec les autorités et en apportant leur soutien lorsqu'un animal doit être placé. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas se faire connaître, la responsable invite à partager leurs inquiétudes de façon anonyme sur la page Facebook « Be Their Voice ». Son association assurera ensuite le suivi auprès des autorités et s'efforcera d'obtenir de l'aide pour ces animaux.