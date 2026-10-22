« Si elle prend un jour sa retraite […] » : retrouvé par une chienne, ce randonneur serait prêt à l’adopter

David Arai, 70 ans, avait été aperçu pour la dernière fois près d'un volcan du parc national des volcans d'Hawaï avant d'être signalé disparu. Les recherches ont mobilisé un hélicoptère, puis Trina, une Labrador Retriever de 3 ans formée au pistage.

L'alerte est parvenue aux policiers de l'île d'Hawaï le lundi 19 octobre, peu après midi : un homme avait été aperçu pour la dernière fois près d'un volcan du parc national, plus de 24 heures auparavant, rapportait People.com en s'appuyant sur un communiqué des forces de l'ordre. Le disparu a ensuite été identifié comme David Arai, un septuagénaire qui parcourait régulièrement les lieux, selon la chaîne KHON2.

Son fils Kaohe a indiqué à la même chaîne que son père avait l'habitude de randonner sans compagnie et qu'il connaissait bien les sentiers du secteur.

Course contre la montre

Les éléments réunis au cours de l'enquête, à commencer par l'âge du marcheur, ont néanmoins conduit la police à le considérer comme une personne en danger et à ordonner des recherches dans la zone.

Les agents ont bien retrouvé, à l'intérieur du parc national, le véhicule que David Arai avait loué, mais rien sur place n'indiquait où se trouvait son conducteur. Les autorités ont alors engagé un hélicoptère des pompiers d'Hawaï pour une recherche aérienne, avant de faire appel à Trina, membre de l'unité canine de la police de l'île.

Une chienne formée au pistage

Âgée de 3 ans et née non pas aux Etats-Unis, mais en Suède, cette Labrador Retriever « est formée comme chienne de pistage de personnes vivantes », a précisé la police de l'île d'Hawaï dans son communiqué.

La chienne avait déjà pris part, à travers l'archipel, aux recherches d'enfants et d'adultes portés disparus et en difficulté. En septembre, elle avait été mobilisée à Waikoloa pour la recherche d'une adolescente en danger.

« Si elle prend un jour sa retraite et cherche à être adoptée... »

Accompagnée de son maître-chien Christopher Ross, Trina a rejoint le dispositif déployé dans le parc. Aux alentours de 7h30 le lendemain matin (mardi 20 octobre), elle a réussi à repérer l'endroit où se trouvait le randonneur, à un peu plus de 3 kilomètres du véhicule de location, a précisé la police du comté de Hawaï sur Instagram. Le septuagénaire a aussitôt été transporté à l'hôpital Hilo Benioff car il souffrait notamment de déshydratation. Il devrait s'en remettre.

L'histoire entre le randonneur et la chienne pourrait d'ailleurs se prolonger. Évoquant la carrière de Trina, Kaohe, le fils de David Arai, a déclaré à son sujet : « Si elle prend un jour sa retraite et cherche à être adoptée, [Arai] est partant. »