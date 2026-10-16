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Pris dans un courant marin, un chien est ramené sur le rivage par un équipage de pêcheurs


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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L'après-midi du mercredi 7 octobre, au large de Codfish Park sur l'île de Nantucket (Massachusetts, États-Unis), un chien qui nageait a été piégé par le courant. Pour le sortir de l'eau, la capitainerie du port a aussitôt mobilisé des secours et a fini par obtenir le renfort d'un équipage de pêcheurs, rapportait WPRI.com.

Illustration : "Pris dans un courant marin, un chien est ramené sur le rivage par un équipage de pêcheurs"
© Nantucket Harbormaster / Facebook

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la Nantucket Harbormaster, la capitainerie de l'île, a détaillé les moyens engagés : un kayak, une planche de sauvetage, 2 maîtres-nageurs sauveteurs et du matériel de récupération. Des policiers de Nantucket se sont aussi rendus à Codfish Park pour observer la situation et tenter de repérer le chien, de race Golden Retriever, depuis la terre.

Le chien secouru au large de Codfish Park, à Nantucket (Nantucket Harbormaster)
© Nantucket Harbormaster / Facebook

Un capitaine interrompt sa pêche

En parallèle de ces moyens déployés depuis la terre, la capitainerie a cherché de l'aide sur l'eau en contactant un capitaine de bateau de location, afin de savoir si quelqu'un pêchait à proximité et pouvait prêter main-forte aux recherches.

Elle a fini par joindre le capitaine Bill Tolstead, qui a interrompu la pêche avec son équipage pour se lancer à la recherche du chien.

Plusieurs baigneurs présents sur le rivage ont fait signe à l'équipage de Tolstead, lui indiquant par leurs gestes la direction dans laquelle le quadrupède avait nagé.

L'équipage du capitaine Bill Tolstead lors du sauvetage au large de Nantucket (Nantucket Harbormaster)
© Nantucket Harbormaster / Facebook

« Un incroyable acte de gentillesse »

Guidés de la sorte, Tolstead et son équipage ont réussi à secourir le chien et à le ramener sur le rivage, selon la capitainerie.

Le chien de retour sur le rivage de Codfish Park après son sauvetage (Nantucket Harbormaster)
© Nantucket Harbormaster / Facebook

La capitainerie de Nantucket a remercié l'équipage de Tolstead pour son « incroyable acte de gentillesse, de compassion et d'humanité », avant de saluer l'ensemble des personnes ayant participé à l'opération.

« La réactivité, le travail d'équipe et la volonté de tout laisser tomber pour aider ont vraiment fait la différence. », a-t-elle écrit, avant d'ajouter : « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers toutes les personnes impliquées dans ce sauvetage. »

Pour le moment, on ne connaît pas le nom du chien. On ne sait pas non plus s'il a été restitué à son éventuelle famille.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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