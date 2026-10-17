Enfermée jour et nuit dans une cuisine à Livry-Gargan (93), cette chienne de 10 ans cachait une terrible souffrance sous son pelage emmêlé

À 10 ans, Margarita aurait dû couler des jours paisibles dans un foyer aimant. Malheureusement, cette petite chienne vivait enfermée dans la cuisine d'une habitation de Livry-Gargan (93). Livrée à elle-même, elle arborait une plaie que personne ne soignait, était infestée de vers et couverte de bourres de poils. Action Protection Animale est intervenue pour la mettre en sécurité.

Derrière la porte d'un logement de Livry-Gargan, Margarita vivait livrée à elle-même. À un âge où l'on espère pour son fidèle compagnon à 4 pattes de l'attention et de la tranquillité, la petite chienne ne connaissait que l'enfermement dans une cuisine.

Elle portait sur le corps une plaie laissée sans soins et infestée de vers. Son pelage n'était guère épargné non plus... Emmêlé en de nombreuses bourres de poils, il abritait lui aussi des parasites.

Depuis combien de temps vivait-elle ainsi ? L'association Action Protection Animale, qui l'a prise sous son aile, pose elle-même la question, sans pouvoir y répondre, et s'interroge sur la façon dont on peut laisser dans un tel état un animal que l'on est censé aimer et protéger.

Action Protection Animale

Saisie, puis conduite chez le vétérinaire

Action Protection Animale est donc intervenue pour saisir Margarita, la sortir de cet enfer et la mettre en sécurité. L'organisation a également déposé plainte, une démarche qu'elle présente comme une évidence.

Action Protection Animale

Conduite immédiatement chez le vétérinaire partenaire l'association, la petite chienne a reçu les premiers soins nécessaires, puis a bénéficié d'un important toilettage. Grâce à cette intervention salvatrice, Margarita a pu faire peau neuve et va enfin savoir ce que signifie « être aimée ».

Action Protection Animale

Un calvaire désormais terminé

Aujourd'hui, l'association l'affirme : le calvaire de Margarita est bel et bien terminé. À 10 ans, elle aurait dû connaître la douceur et la tranquillité plutôt que l'enfermement, la douleur et la solitude.

« Elle ne manquera plus jamais de rien », conclut Action Protection Animale, heureuse d'avoir pu sauver une nouvelle vie et d'offrir un nouveau départ à cette chienne séniore. Grâce à ce sauvetage, Margarita vivra ses années dorées en étant couverte d'amour et de soins.