« Elle se comportait comme si elle était ivre » : cette chienne ne tenait plus sur ses pattes après avoir avalé un champignon sauvage en promenade

Une chienne répondant au nom de Sammy vivait avec sa maîtresse, Taylor Sisson, non loin de Coeur d'Alene, dans l'Idaho (Etats-Unis). Son histoire, partagée par le centre antipoison Pet Poison Helpline et relayée par dvm360 , commence par un champignon sauvage avalé presque entier lors d'une sortie près de la maison, sans que rien ne trahisse d'abord le moindre trouble.

Tout a commencé dans l'herbe d'un champ, non loin du domicile de Taylor Sisson. Sammy y a trouvé des champignons sans que sa maîtresse ne la voie manger quoi que ce soit ; lorsqu'elle s'en est aperçue, elle lui a retiré de la gueule ce qui restait. « Quand j'ai réalisé qu'elle avait un champignon, je le lui ai retiré de la gueule, mais elle en avait déjà mangé la majeure partie. », a-t-elle raconté au centre antipoison. Elle a ensuite jeté le morceau restant dans la forêt, puis est rentrée chez elle sans y accorder davantage d'attention.

© Pet Poison Helpline

Dans un premier temps, Sammy n'a présenté aucun signe de trouble. Quelques heures après la balade, pourtant, elle s'est mise à haleter et à se comporter de façon anormale, et son état s'est aggravé dès que sa maîtresse l'a ressortie : la chienne est tombée et ne parvenait plus à marcher.

« Elle ne pouvait plus marcher et se comportait comme si elle était ivre. Elle n'arrêtait pas de tomber. »

Taylor Sisson s'est alors souvenue du champignon et est retournée chercher ce qu'il en restait, sans rien retrouver. Elle a appelé son vétérinaire habituel, qui lui a indiqué que Sammy avait besoin de soins d'urgence et lui a conseillé de contacter Pet Poison Helpline. Le centre antipoison a lui aussi recommandé un traitement immédiat, avant d'aider la maîtresse de Sammy à localiser une clinique vétérinaire de garde pendant qu'elle prenait la route. On l'a également prévenue de se tenir prête à voir sa chienne convulser.

Hallucinations et tremblements à l'arrivée en clinique

À son arrivée à l'Emergency Veterinary Hospital de Coeur d'Alene, Sammy n'arrivait plus à coordonner ses mouvements, restait très abattue et présentait des hallucinations ainsi que des tremblements. L'équipe l'a placée sous perfusion et lui a administré un médicament contre les vomissements ainsi qu'un traitement contre les tremblements, tandis que le centre antipoison recommandait de surveiller ses analyses de sang et de traiter tout nouveau symptôme. L'équipe de toxicologie de Pet Poison Helpline a par ailleurs aidé à identifier le champignon : une amanite panthère (Amanita pantherina).

L'animal a réagi au traitement et a pu rentrer chez lui dès le lendemain. Sans ces soins, précise le communiqué, les troubles neurologiques de cette chienne empoisonnée auraient probablement progressé vers d'autres complications mettant sa vie en danger. « Entre Pet Poison Helpline et l'équipe médicale formidable de l'hôpital, ils lui ont sauvé la vie », a résumé Taylor Sisson.

Les champignons restent difficiles à évaluer sur le terrain. Renee Schmid, toxicologue vétérinaire senior et directrice de la médecine vétérinaire chez Pet Poison Helpline, rappelle dans le communiqué qu'il n'est pas fiable de les identifier à l'œil.

« Même si certains champignons peuvent être comestibles, il vaut mieux supposer qu'ils sont tous toxiques pour nos animaux, car ils sont souvent difficiles à identifier. »

Selon elle, une intoxication peut se traduire par des vomissements, de la diarrhée, de la salivation, des douleurs au ventre, des hallucinations, des tremblements ou des convulsions, et conduire dans certains cas à une défaillance du foie ou des reins, voire au décès. La plupart des empoisonnements mortels confirmés chez les animaux de compagnie impliquent d'ailleurs 3 genres de champignons : Amanita, Galerina et Lepiota.

Sammy n'est hélas plus de ce monde

Quant à Sammy, des mois après son rétablissement, un cancer a été diagnostiqué chez la chienne, qui est malheureusement décédée par la suite. Sa maîtresse a malgré tout tenu à raconter cet épisode, car le traitement a offert à la famille du temps supplémentaire auprès d'elle.