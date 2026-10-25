Disparus en montagne, un chien et son maître retrouvent leur famille après une semaine sans nouvelles

Lorsque Jonathan Bailey, un habitant d'Idaho Falls (Idaho), et son Labrador Retriever Wrigley ont disparu alors qu'ils étaient attendus au terme d'une randonnée dans les Wind River Mountains, au Wyoming (États-Unis), tout le monde s'est immédiatement inquiété. Il aura fallu patienter une longue semaine avant d'en savoir plus sur le sort du duo, dont l'histoire a été rapportée par East Idaho News .

Partir en montagne avec son chien, c'est souvent la promesse de beaux moments… à condition de revenir à l'heure prévue ! Par une belle journée de septembre, Jonathan Bailey et son Labrador Retriever Wrigley étaient partis en randonnée et avaient franchi la frontière de l'État voisin pour suivre un itinéraire reliant Thousand Island Lake au camping d'Elkhart. Après leur départ, plus personne ne les a revus. Cette absence prolongée a évidemment inquiété leurs proches, puis la communauté locale.

Des recherches restées vaines pendant une semaine

Alertés, les secours ont lancé les recherches sans délai. Les services du shérif du comté de Sublette ont notamment mobilisé des moyens conséquents, mais les jours ont passé sans que le randonneur et son compagnon à 4 pattes ne soient localisés. Une semaine entière s'est ainsi écoulée sans la moindre nouvelle.

Le dénouement est arrivé le vendredi 11 septembre, lorsqu'un groupe de randonneurs a repéré le binôme près du lac Miller.

Sains et saufs l'un comme l'autre, l'homme et son toutou ont été évacués par hélicoptère jusqu'à Pinedale, sur l'aérodrome Ralph Wenz, où un membre de leur famille les attendait avec impatience. Après une semaine d'incertitude, les retrouvailles ont enfin pu avoir lieu.

© Sublette County Sheriff’s Office / Facebook

Enfin de retour à la maison

Sur sa page Facebook, le bureau du shérif a partagé la bonne nouvelle dans une publication dont les propos sont ici traduits. « Nous sommes très heureux de pouvoir partager une bonne nouvelle : Jonathan Bailey et son chien, Wrigley, ont été retrouvés vivants et sont sains et saufs », y lit-on, avant d'évoquer une nouvelle recherche qui se termine bien dans le comté de Sublette.

© Erin Hana Bailey / Facebook

Le bureau du shérif n'a pas oublié de remercier tous ceux qui ont prêté main-forte : l'équipe Tip Top Search and Rescue, les forces de l'ordre, mais aussi les internautes qui ont fait circuler les informations au sujet de Jonathan, scruté les chemins et signalé ce qu'ils savaient. « Bon retour à la maison, Jonathan et Wrigley ! » Quelques mots chaleureux qui concluent bien le récit de cette mésaventure !