Côtes-d’Armor : coincé 2 jours dans un réseau d’eau pluviale, un chien sauvé grâce à une caméra et les secours

Il aura fallu attendre le lundi 19 octobre pour que ce chien retrouve l’air libre à Plestin-les-Grèves (22) : depuis 2 jours, l’animal était bloqué au fond d’un réseau d’eau pluviale, comme l’a rapporté actu.fr . Pour le libérer, services techniques, pompiers et police rurale ont dû unir leurs efforts, une opération que la brigade locale a ensuite saluée publiquement.

Il y a des endroits où personne n’imagine devoir aller chercher un toutou. Un réseau d’eau pluviale en fait partie… C’est pourtant là qu'une boule de poils a attendu du secours pendant 2 journées à Plestin-les-Grèves, dans les Côtes-d'Armor, avant que toute une équipe ne heureusement vienne la délivrer.

C’est sur sa page Facebook que la brigade de police rurale de la Lieue de Grève a fait connaître ce sauvetage, en mettant en avant la manière dont les différents intervenants ont œuvré ensemble.

© Police rurale Plestin

Des remerciements pour chaque intervenant

Dans sa publication, la brigade a ainsi adressé ses remerciements aux services techniques de la Ville, mais aussi aux sapeurs-pompiers de Plestin, venus prêter main-forte dans cette mobilisation collective.

Les policiers ruraux, eux, ont pris en charge la sécurité de la route du début à la fin.

« Grâce à l’engagement, au professionnalisme et à la solidarité de chacun, ce sauvetage a pu aboutir. Une belle illustration du travail collectif au service de la population… et de nos amis à 4 pattes ! », écrit-elle.

© Police rurale Plestin

Les photos partagées sur Facebook par la Police rurale de Plestin, racontent ensuite le reste : les équipes à l’œuvre au bord de la chaussée, l'utilisation d'une caméra pour localiser le petit fugueur avec précision, puis le chien hissé hors de sa tranchée après 2 longs jours d’attente.

À Plestin-les-Grèves, la fin de l’histoire est heureuse. Le toutou qui avait échappé à la vigilance de ses maîtres a pu être sorti sain et sauf du trou où il était tombé, avant de retrouver sa famille avec soulagement.

L’info Woopets - Que faire quand on découvre un animal coincé dans un réseau d’eau ?

Si vous découvrez un animal coincé dans un réseau d’eau, il est important d’agir rapidement tout en évitant de vous mettre en danger. Voici les bons réflexes à adopter :