Côtes-d’Armor : coincé 2 jours dans un réseau d’eau pluviale, un chien sauvé grâce à une caméra et les secours
Il aura fallu attendre le lundi 19 octobre pour que ce chien retrouve l’air libre à Plestin-les-Grèves (22) : depuis 2 jours, l’animal était bloqué au fond d’un réseau d’eau pluviale, comme l’a rapporté actu.fr. Pour le libérer, services techniques, pompiers et police rurale ont dû unir leurs efforts, une opération que la brigade locale a ensuite saluée publiquement.
Il y a des endroits où personne n’imagine devoir aller chercher un toutou. Un réseau d’eau pluviale en fait partie… C’est pourtant là qu'une boule de poils a attendu du secours pendant 2 journées à Plestin-les-Grèves, dans les Côtes-d'Armor, avant que toute une équipe ne heureusement vienne la délivrer.
C’est sur sa page Facebook que la brigade de police rurale de la Lieue de Grève a fait connaître ce sauvetage, en mettant en avant la manière dont les différents intervenants ont œuvré ensemble.
Des remerciements pour chaque intervenant
Dans sa publication, la brigade a ainsi adressé ses remerciements aux services techniques de la Ville, mais aussi aux sapeurs-pompiers de Plestin, venus prêter main-forte dans cette mobilisation collective.
Les policiers ruraux, eux, ont pris en charge la sécurité de la route du début à la fin.
« Grâce à l’engagement, au professionnalisme et à la solidarité de chacun, ce sauvetage a pu aboutir. Une belle illustration du travail collectif au service de la population… et de nos amis à 4 pattes ! », écrit-elle.
Les photos partagées sur Facebook par la Police rurale de Plestin, racontent ensuite le reste : les équipes à l’œuvre au bord de la chaussée, l'utilisation d'une caméra pour localiser le petit fugueur avec précision, puis le chien hissé hors de sa tranchée après 2 longs jours d’attente.
À Plestin-les-Grèves, la fin de l’histoire est heureuse. Le toutou qui avait échappé à la vigilance de ses maîtres a pu être sorti sain et sauf du trou où il était tombé, avant de retrouver sa famille avec soulagement.
L’info Woopets - Que faire quand on découvre un animal coincé dans un réseau d’eau ?
Si vous découvrez un animal coincé dans un réseau d’eau, il est important d’agir rapidement tout en évitant de vous mettre en danger. Voici les bons réflexes à adopter :
Ne prenez aucun risque : ne descendez jamais seul dans un égout, qui peut être dangereux ;
Contactez les secours : appelez les pompiers (18 ou 112) si l’animal est en danger immédiat ;
Prévenez les services compétents : contactez la mairie ou le service d’assainissement pour signaler l’endroit exact ;
Restez à proximité si possible : surveillez l’animal à distance jusqu’à l’arrivée des secours, sans tenter de le faire sortir vous-même ;
Donnez des informations précises : indiquez l’emplacement et le type d’animal pour faciliter l’intervention.
Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web
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