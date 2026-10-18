« Comment peut-on repartir le jour même avec un chiot ? » : acheté dans un salon, ce Beagle est abandonné 2 semaines plus tard

2 semaines après avoir été acheté dans un salon du chiot, Buddy a été rendu à l'association de protection animale vichyssoise Le Monde d'Anya. Début octobre 2026, sa présidente, Aurore, a été contactée par une mère de famille qui ne pouvait plus garder le jeune chien chez elle. La protectrice s'est dite révoltée par la facilité avec laquelle cet achat avait pu être conclu.

Le récit, relayé par Fondation 30 Millions d'Amis après un échange avec la présidente, a commencé par un coup de fil. La mère de famille a expliqué à Aurore qu'elle ne pouvait plus garder Buddy, un chiot Beagle acheté à peine 2 semaines plus tôt dans un salon. « Cette femme me dit que la cohabitation devient difficile entre son fils de 5 ans et son animal », a-t-elle raconté. Selon elle, le garçon craignait apparemment le toutou, qui avait grogné le jour où l'enfant avait voulu lui retirer un jouet de la gueule pour jouer ; et puis la boule de poils pleurait la nuit, ce que sa maîtresse ne supportait pas.

Aurore a tenté de lui expliquer qu'un chiot avait besoin d'éducation et lui a parlé d'éducateurs, mais son interlocutrice répondait qu'elle n'avait pas le temps. La présidente a néanmoins compris la situation et a accepté de récupérer l'animal.

Ce qui la révolte, c'est la facilité avec laquelle cette famille, comme bien d'autres avant elle, a pu acheter un chiot sans réellement mesurer ce que cela implique, et « sans même signer le certificat d'engagement ». Dans un message publié sur les réseaux sociaux, elle s'en prend à la logique même de ces événements. « Comment peut-on repartir du salon le jour même avec un chiot », écrit-elle, avant de décrire l'engrenage : on entre pour regarder des chiots, on craque pour une frimousse, et quelques heures plus tard, on repart avec un animal qui dépendra de ses maîtres pendant des années.

Des communes interdisent déjà ces salons

L'histoire de Buddy rejoint un combat plus large mené par la Fondation elle-même, qui dénonce régulièrement le marché des salons du chiot. Sa dernière enquête, publiée en septembre 2026, a dévoilé des images exclusives des conditions dans lesquelles se tiennent ces salons du chiot et du chaton en France. Pour Lorène Jacquet, responsable des Affaires publiques de la Fondation, « Le modèle économique de ce mode de vente sera toujours incompatible avec l’acquisition responsable d’un animal ». Un exposant qui sillonne le pays et paie un stand cherchera toujours à vendre ses chiots pour rentabiliser sa participation, soulignait-elle dans un précédent article, estimant que l'heure n'était plus à l'encadrement mais à l'interdiction.

Certaines communes ont déjà franchi le pas. Saintes (Charente-Maritime) a décidé, lors d'une réunion fin septembre 2026, d'interdire ces événements sur ses équipements municipaux. « Nous sommes conscients de ce que ces salons engendrent », explique Didier Michel, conseiller municipal délégué à la cause animale, qui rappelle qu'une loi du 30 novembre 2021 interdit la vente de chiens et considère qu'organiser ces salons revient à aller contre le législateur.

Dans le même département, la commune d'Yves a elle aussi empêché la tenue d'un tel rendez-vous l'été dernier, tandis qu'en juin 2026, le salon du chiot et du chaton de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) avait été annulé par arrêté préfectoral, après que la Fondation eut interpellé la ministre de l'Agriculture aux côtés d'autres ONG de protection animale mobilisées.

Buddy, lui, est désormais pris en charge par Le onde d'Anya. Après une visite chez le vétérinaire, le jeune chien sera placé en famille d'accueil.