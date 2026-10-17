Chien errant : après des mois de survie au milieu des tombes, cet animal terrifié attend une famille patiente

Pendant des mois, peut-être davantage, un chien aurait vécu seul au milieu des tombes du Cedar Grove Cemetery, à Norfolk en Virginie (Etats-Unis). Il a fallu qu'un participant à une visite guidée le remarque, puis que plusieurs habitants lui prêtent main-forte, pour que Lucky quitte enfin le cimetière, rapportait WAVY.com . Pris en charge dans un refuge, le rescapé doit encore s'habituer à la présence des gens, et l'équipe lui cherche une famille d'accueil patiente.

C'est au détour d'une visite guidée du cimetière que David Reitz a aperçu le chien pour la première fois, comme il l'a confié à WAVY.com. Préoccupé par le sort de l'animal, il a décidé d'agir.

Il s'est mis à revenir sur les lieux avec de la nourriture et de l'eau, s'efforçant peu à peu de gagner la confiance du chien. Il a appris par la suite que Lucky vivrait là depuis des mois, peut-être même davantage.

Une capture à plusieurs mains

Pour le capturer sans danger, David Reitz a pu compter sur d'autres membres de la communauté. Ensemble, ils ont fini par piéger Lucky et lui obtenir l'aide dont il avait besoin, après les longs mois qu'il aurait passés entre les tombes.

Dans un message adressé à la chaîne, David Reitz résume ainsi cette mobilisation : « C'est une histoire de compassion, de bien-être animal et d'une communauté qui se rassemble pour donner une seconde chance à un chien vulnérable. »

Le 26 septembre, l'unité de protection animale de Norfolk a conduit le chien au refuge local, le Norfolk Animal Care Center, où il a reçu ses vaccins et passé un premier examen. Le personnel du refuge estime qu'il a environ 3 ans.

Timide et craintif, selon le refuge

Si Lucky est désormais en sécurité, la cohabitation avec les humains reste un défi. Le refuge le décrit comme extrêmement timide, craintif et peu sûr de lui face aux gens, et si sa responsable du comportement travaille avec lui sur des évaluations, les progrès se font attendre.

Malgré cette peur, les responsables du refuge soulignent que le chien n'a montré aucun signe d'agressivité.

Pour l'aider à prendre confiance et à s'habituer à la présence humaine, l'équipe espère lui trouver une famille d'accueil calme et patiente, convaincue qu'un tel cadre pourrait faire une vraie différence.

Le refuge recherche donc une personne prête à offrir à Lucky le temps et l'espace nécessaires pour s'adapter à son propre rythme.