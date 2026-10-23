« J'ai pleuré, pleuré, tant de nuits » : elle retrouve son chat après 571 jours de disparition

Turtle vivait à Greenwich, dans le Connecticut (Etats-Unis), avec sa propriétaire Kelly Moore lorsqu'il avait disparu en mars 2025. Son humaine s'était alors tournée vers l'association Rocket Lost Pet Rescue. Il a fallu plus d'un an et demi pour que le chat retrouve sa famille, après avoir été trouvé dans l'État voisin de New York, rapportait ABC13 Houston .

Une fois de plus, l'identification par puce a permis à un animal de retourner sain et sauf auprès de sa famille.

Ancien chat errant venu du Tennessee, Turtle portait une puce électronique et avait le bout de l'oreille coupé, signe qu'il avait été stérilisé.

Le jour de sa fugue, le félin à la robe grise s'était faufilé par une porte moustiquaire laissée entrouverte. Sa maîtresse, qui dit l'aimer énormément, résume l'épisode comme une succession de malheureux concours de circonstances.

Filmé chaque nuit, puis plus rien

Rocco Autero, fondateur de Rocket Lost Pet Rescue, a installé des caméras aux abords du domicile afin de savoir si le chat se trouvait toujours dans le secteur. Chaque nuit, l'animal apparaissait sur les images, mais il avait peur des cages, a expliqué le fondateur.

Puis les apparitions ont fini par cesser, et Kelly Moore a craint le pire.

« J'ai pleuré, pleuré, tant de nuits. Je me sentais responsable de ne pas avoir fait attention à la porte. Nous avions vraiment le cœur brisé. »

Un signalement venu de l'État voisin

Le déclic est survenu la semaine précédant le reportage, lorsqu'une personne a publié un message pour signaler qu'elle avait trouvé un chat à Mamaroneck, dans l'État de New York. L'endroit se trouve à environ 14 kilomètres de Greenwich. Rocco Autero est tombé sur la publication et a pensé qu'il pouvait s'agir de Turtle, parti bien plus loin que la plupart des chats qu'il a vus.

« C'est surprenant qu'il ait été retrouvé et qu'il ait parcouru une longue distance, bien plus loin que ce que l'on a vu chez beaucoup de chats. »

Restait à lever le doute. La lecture de sa puce électronique a confirmé qu'il s'agissait bien du compagnon de Kelly Moore, 571 jours après sa disparition. Le faire entrer dans une caisse de transport a demandé quelques efforts, mais Turtle a finalement repris la route vers le Connecticut.

Sa maîtresse se dit très heureuse de le retrouver.