Une mère et sa fille mettent 24 chiots abandonnés à l'abri dans leur salle à manger (vidéo)

Que faire lorsqu'on découvre 24 chiots abandonnés et qu'aucun refuge des environs ne peut les recevoir ? Dans le Kentucky, aux États-Unis, Karen et sa fille Cora ont trouvé il y a quelques années une réponse à la hauteur du problème : vider leur salle à manger et y installer les 2 portées, en attendant que les secours s'organisent. Une histoire relayée par The Dodo .

Karen n'en était pas à son premier sauvetage. Cette habitante du Kentucky sauve régulièrement des chiens en difficulté et s'était déjà tournée, par le passé, vers Cross Your Paws Rescue, une structure installée à Greensburg, en Pennsylvanie, afin de trouver un foyer aux animaux qu'elle avait recueillis.

Cette fois, pourtant, sa demande avait une tout autre ampleur : elle venait de tomber sur 24 chiots abandonnés, issus de 2 portées distinctes.

L'association a accepté de les prendre sous son aile. Encore fallait-il réunir des volontaires et organiser le long aller-retour entre la Pennsylvanie et le Kentucky...

Quand la salle à manger devient un dortoir

Dans l'intervalle, Karen et Cora ne sont pas restées les bras croisés. Pour loger les 24 chiots, mère et fille ont fait de la place dans leur salle à manger, où une bâche bleue recouverte de litière a été étalée au pied du buffet.

Dans cette pièce bondée, le quotidien a vite pris des allures de pagaille, mais l'essentiel était là : les boules de poils étaient en sécurité.

Nourrir et surveiller ses pensionnaires ne suffisait pas au duo. Un passage chez le vétérinaire s'imposait aussi. Une fois chaque petit examiné, la troupe a réintégré la salle à manger.

Pourquoi 24 chiots sous un seul toit ?

Cora a raconté cette épisode sur TikTok, où elle a expliqué pourquoi sa mère et elle avaient dû héberger autant de chiots abandonnés chez elles. « Plus sérieusement, c'est le genre de situation à laquelle les bénévoles de la protection animale sont confrontés dans les États du Sud, car les refuges locaux manquent cruellement de moyens », écrit-elle.

« Aucun des comtés voisins n'aurait pu accueillir autant de chiots… Si nous avions eu assez de familles d'accueil dans la région à ce moment-là, nous n'aurions pas eu à loger 24 chiots dans une seule maison », poursuit-elle.

Cap sur la Pennsylvanie

Les bénévoles de Cross Your Paws Rescue ont fini par rejoindre le Kentucky. Les 24 chiots ont alors quitté la maison, direction la Pennsylvanie, tandis que Karen et Cora retrouvaient enfin leur salle à manger.

Depuis, chacun des petits rescapés a trouvé un foyer aimant. Quant à Karen, elle n'a pas raccroché pour autant. Elle continue de secourir des animaux dans le besoin et, dès que la situation l'exige, sa salle à manger reprend du service !