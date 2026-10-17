Un chiot Patou attaché à une barrière sans eau à Bergerac : son cas était déjà connu de la police municipale

Lorsque des habitants de Bergerac, en Dordogne, ont trouvé un chiot Patou d'environ 6 mois attaché à une barrière, sans eau, ils ont aussitôt alerté la police municipale. Les agents ont alors rapidement rejoint les lieux et ont réalisé que le cas de ce jeune chien, ils le connaissaient déjà…

Il suffit parfois d'un regard attentif pour qu'une journée ordinaire bascule pour un animal... Il y a quelques mois, rue Saint-Clar, à Bergerac (24), des habitants ont découvert un jeune Chien de Montagne des Pyrénées attaché à une barrière, sans la moindre goutte d'eau à portée de museau et visiblement terrifié.

Comme l'a rapporté ICI.fr, son apparence en disait déjà long : son pelage était sale et le chiot, âgé de 6 mois environ, paraissait maigre, ce qui laissait penser qu'il avait été négligé depuis un certain temps. Sans attendre, les riverains ont prévenu la police municipale, dont les agents se sont rapidement rendus sur place.

© Ville de Bergerac﻿ / Facebook

Un maître déjà connu des agents

Une fois arrivés sur les lieux, les agents se sont malheureusement rendu compte qu'ils avaient déjà eu affaire à ce chiot blanc : une semaine plus tôt, son propriétaire avait été interpellé et entendu au commissariat pour des suspicions de maltraitance envers lui. Cette fois, c'est seul, attaché et sans eau qu'ils le retrouvaient.

Interrogé une nouvelle fois, l'homme a reconnu avoir délibérément abandonné l'animal. Suite à cela, le jeune Patou a été confié à la SPA24 Bergerac, le refuge local, et la Ville de Bergerac a relaté les faits sur sa page Facebook, en profitant pour adresser un rappel ferme à tous les maîtres :

« l'abandon d'un animal est un délit puni par la loi. Tout propriétaire est responsable du bien-être de son animal et doit lui garantir des conditions de vie adaptées. »

Des nouvelles rassurantes

Quelques heures après cette publication, la municipalité est revenue vers ses abonnés avec un message rassurant tenant en quelques mots : « Il se porte bien ». L'équipe du refuge bergeracois était désormais « aux petits soins pour lui ».

Pour autant, il était encore trop tôt pour lui chercher une famille. « Il doit d'abord être pris en charge dans les meilleures conditions afin que puisse être évalué le cadre de vie qui lui conviendra le mieux », précisait alors la Ville.

Ainsi, il aura fallu un peu de patience pour lui trouver un foyer adapté, mais l’attente en valait la peine !

Cet été, la Ville de Bergerac a en effet annoncé une merveilleuse nouvelle : le chiot a été adopté par une famille de Royan. Il découvre désormais sa nouvelle vie, entre jeux, douceur et affection.

Peu à peu, il prend ses marques et apprend à faire confiance. Après un début de vie difficile, il peut enfin profiter de ce qu’il mérite depuis toujours : un foyer aimant où grandir sereinement