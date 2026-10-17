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Un chiot Patou attaché à une barrière sans eau à Bergerac : son cas était déjà connu de la police municipale


Ecrit par Ludivine Beaurin dans la catégorie Sauvetages
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Lorsque des habitants de Bergerac, en Dordogne, ont trouvé un chiot Patou d'environ 6 mois attaché à une barrière, sans eau, ils ont aussitôt alerté la police municipale. Les agents ont alors rapidement rejoint les lieux et ont réalisé que le cas de ce jeune chien, ils le connaissaient déjà…

Illustration : "Un chiot Patou attaché à une barrière sans eau à Bergerac : son cas était déjà connu de la police municipale"
© Ville de Bergerac / Facebook

Il suffit parfois d'un regard attentif pour qu'une journée ordinaire bascule pour un animal... Il y a quelques mois, rue Saint-Clar, à Bergerac (24), des habitants ont découvert un jeune Chien de Montagne des Pyrénées attaché à une barrière, sans la moindre goutte d'eau à portée de museau et visiblement terrifié.

Comme l'a rapporté ICI.fr, son apparence en disait déjà long : son pelage était sale et le chiot, âgé de 6 mois environ, paraissait maigre, ce qui laissait penser qu'il avait été négligé depuis un certain temps. Sans attendre, les riverains ont prévenu la police municipale, dont les agents se sont rapidement rendus sur place.

Le chiot blanc attaché dans une cour, une gamelle vide à côté de lui
© Ville de Bergerac﻿ / Facebook

Un maître déjà connu des agents

Une fois arrivés sur les lieux, les agents se sont malheureusement rendu compte qu'ils avaient déjà eu affaire à ce chiot blanc : une semaine plus tôt, son propriétaire avait été interpellé et entendu au commissariat pour des suspicions de maltraitance envers lui. Cette fois, c'est seul, attaché et sans eau qu'ils le retrouvaient.

Interrogé une nouvelle fois, l'homme a reconnu avoir délibérément abandonné l'animal. Suite à cela, le jeune Patou a été confié à la SPA24 Bergerac, le refuge local, et la Ville de Bergerac a relaté les faits sur sa page Facebook, en profitant pour adresser un rappel ferme à tous les maîtres :

« l'abandon d'un animal est un délit puni par la loi. Tout propriétaire est responsable du bien-être de son animal et doit lui garantir des conditions de vie adaptées. »

Des nouvelles rassurantes

Quelques heures après cette publication, la municipalité est revenue vers ses abonnés avec un message rassurant tenant en quelques mots : « Il se porte bien ». L'équipe du refuge bergeracois était désormais « aux petits soins pour lui ».

Pour autant, il était encore trop tôt pour lui chercher une famille. « Il doit d'abord être pris en charge dans les meilleures conditions afin que puisse être évalué le cadre de vie qui lui conviendra le mieux », précisait alors la Ville.

Ainsi, il aura fallu un peu de patience pour lui trouver un foyer adapté, mais l’attente en valait la peine !

Cet été, la Ville de Bergerac a en effet annoncé une merveilleuse nouvelle : le chiot a été adopté par une famille de Royan. Il découvre désormais sa nouvelle vie, entre jeux, douceur et affection.

Peu à peu, il prend ses marques et apprend à faire confiance. Après un début de vie difficile, il peut enfin profiter de ce qu’il mérite depuis toujours : un foyer aimant grandir sereinement

Photo de Ludivine Beaurin

Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web

Historienne reconvertie dans la rédaction web, Ludivine a toujours adoré l’écriture et les animaux. Maîtresse de 6 adorables chats, elle trouve beaucoup d’inspiration dans les facéties de ses boules de poils.

3 commentaires

  • Photo willemmina

    willemmina a écrit : 2 h

    Pauvre petit pépère. Heureusement qu'il y a des gens vigilants pour signaler ce genre de maltraitance ignoble. Je suis très heureuse de savoir que ce petit a été sauvé et qu'il se porte bien.

      Répondre   Signaler

  • Invité

    Invité a écrit : 1 h

    Malheureusement Y a encore des gens qui pensent que les animaux sont des choses qui n ont pas de sensibilité
    Honte à vous
    Quand on prend un animal on l assume sinon prenez en un en peluche

      Répondre   Signaler

  • Invité

    Invité a écrit : 8 min

    Et son bourreau ? Va t-il être condamné ? Non je ne crois pas, nous sommes en France et non aux USA où il aurait été mis en prison. A quand l'application des lois en France ? Par contre on va taxer les propriétaires d'animaux qui prennent bien soin de leurs boules de poils, où est la logique ? Il n'y en a pas.

      Répondre   Signaler

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