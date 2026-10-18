Poignardée pendant un cambriolage, cette Cane Corso porte encore sur son pelage le message tagué par les intrus

Relayée par Gulf Coast News , l'histoire s'est déroulée à Lehigh Acres, dans l'Etat de Floride (Etats-Unis). Heyra, une femelle Cane Corso de 54 kg, y a reçu plusieurs coups de couteau au cours d'un cambriolage s'étant produit alors que sa maîtresse était absente, car au travail.

Les cambrioleurs, qui n'ont pas encore été identifiés, sont accusés d'avoir mis l'intérieur du logement sens dessus dessous et d'y avoir tagué un message moqueur à la bombe de peinture. Une partie de cette peinture noire se lit d'ailleurs encore sur le pelage de Heyra.

La maîtresse de la chienne Cane Corso, qui s'est exprimée hors caméra, la considère comme son bébé et assure qu'elle se rétablit bien malgré les multiples coups de couteau reçus, pour lesquels elle a heureusement pu être soignée. La propriétaire, encore sous le choc, a aussi déclaré : « Ceux qui ont fait ça feraient mieux d'espérer que la police les retrouve avant moi. »

Un cambriolage qui a secoué le voisinage

Dans la rue, le cambriolage a conduit voisins et propriétaires de chiens à se demander ce qui se serait passé si cela s'était produit chez eux. Curtis Gordon, un voisin dont le compagnon à 4 pattes est un Bouledogue Français, a d'abord eu une pensée pour les victimes.

« Je suis désolé pour les victimes, pour ce qu'elles ont dû traverser avec leur chien et tout le reste, et c'est juste, oh là là. C'est dur d'y penser. »

Alan Castro, qui habite à 2 maisons du logement cambriolé, mesure lui aussi la proximité des faits.

« Ça n'arrive pas vraiment dans ma rue. C'est donc très nouveau, parce que ça nous touche de près. »

Évoquant des faits de ce genre survenus tout près, Curtis Gordon a ajouté : « Quand c'est si près, les gens se mettent à penser qu'ils doivent déménager. »

« Laissez le chien tranquille »

Pendant que le bureau du shérif du comté de Lee poursuit l'enquête, des maîtres de chiens comme Curtis Gordon et Alan Castro ont partagé leur point de vue sur la protection de leurs animaux.

Une récompense de 3 000 dollars est offerte à toute personne qui fournira des informations sur cette affaire.