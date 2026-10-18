« Nous ne savions pas si elle survivrait à la nuit » : le rude combat d'une Chihuahua errante retrouvée dans la jungle (vidéo)

Blessée, gravement malade et avec œil en moins, Gigi, une petite croisée Chihuahua, a été abandonnée dans la jungle, complètement seule, d'après l'association thaïlandaise Happy Doggo. Appelés à son secours, Niall Harbison et son équipe l'ont prise en charge alors que son état laissait planer le doute sur ses chances de passer la nuit. Ce qui s'est passé ensuite sur sa table d'examen allait pourtant leur redonner espoir…

Niall Harbison vient en aide aux chiens des rues, jusqu'au fond de la jungle, avec Happy Doggo, l'association qu'il a lancée en Thaïlande en 2021. Son histoire, relayée par Parade Pets, a été racontée dans une vidéo publiée sur le compte Instagram @wearehappydoggo, qui retrace les circonstances du sauvetage de Gigi.

Dans la vidéo, on découvre la petite croisée Chihuahua portée jusqu'à l'équipe, tandis qu'un texte à l'écran explique que « cette chienne des rues a été abandonnée dans la jungle, avec un seul œil et complètement seule ». Comment en est-elle arrivée là ? Ses sauveteurs avancent une hypothèse, sans en avoir la certitude : « Elle était si malade que nous pensons que son propriétaire l'a simplement laissée mourir », expliquent-ils.

Une première nuit pleine d'incertitude

L'équipe vétérinaire s'est mise au travail, soignant ses plaies et lui administrant les médicaments indispensables. Pour autant, rien n'était gagné, car le pronostic restait très incertain. « Nous ne savions pas si son petit corps survivrait à la nuit, et le temps lui était compté », confie l'association, tandis que les images dévoilent l'étendue de ses blessures.

Sans attendre, Gigi a été placée dans l'unité d'urgence. « Nous l'avons conduite directement aux soins d'urgence pour beaucoup de traitements et de repos, tous à attendre et guetter un miracle », poursuit l'équipe.





« Elle s'est levée toute seule »

Sous les soins de ses bienfaiteurs, la boule de poils a repris peu à peu des forces. Puis est venu un moment que ses bienfaiteurs ont tenu à raconter. « Après beaucoup de repos, de médicaments et d'amour, elle nous a offert aujourd'hui un merveilleux petit moment… Elle s'est levée toute seule », partage Happy Doggo, qui ajoute que « cela peut sembler désiroire, mais pour cette brave petite, c'est un immense pas en avant ».

Sur la table d'examen, la chienne s'est tenue debout sous les encouragements de toute l'équipe. Niall Harbison et ses collaborateurs s'engagent à rester à ses côtés à chaque étape de sa longue convalescence. Le fondateur, qui stérilise et nourrit chaque jour des milliers de chiens errants, a d'ailleurs récemment ouvert une clinique complète en hommage à Tina, sa Golden Retriever adorée. L'établissement lui permet d'apporter aux chiens malades ou blessés les soins dont ils ont besoin pour survivre et guérir. Il a aussi créé un village de retraite pour les toutous âgés.

Le chemin est encore long, mais cette étape a donné beaucoup d'espoir à tous ceux qui veillent sur Gigi. « Il lui reste un long chemin à parcourir, mais cette journée nous a donné beaucoup d'espoir et nous sommes très fiers d'elle », conclut l'association, avant de lui adresser un dernier mot d'encouragement : « Tu vas y arriver, Gigi ! »