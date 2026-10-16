Les chiens sont-ils capables de détecter une situation anormale ? Une étude révèle leur sens de l’observation

Nos amis à 4 pattes remarquent-ils quand un événement ne se déroule pas comme prévu ? Une étude, publiée dans la revue scientifique Proceedings of the Royal Society B *, montre que les chiens regardent plus longtemps les scènes qui contredisent leurs attentes et cherchent davantage à explorer les objets concernés.

Cette étude s’intéresse à la manière dont le meilleur ami de l’Homme comprend les événements qui se déroulent sous ses yeux. Les chercheurs ont ainsi voulu savoir si les chiens s’attendent à ce qu’un objet reste présent lorsqu’il n’est pas entièrement caché par un obstacle et s’ils réagissent lorsqu’une situation contredit cette attente.

Pour le vérifier, les scientifiques ont réalisé 3 expériences. Les 2 premières reposaient sur des vidéos d’animations en 3D. Les toutous observaient une balle qui roulait derrière un écran. Dans une situation normale, elle réapparaissait de l’autre côté. Dans l’autre, elle disparaissait alors que l’obstacle ne suffisait pas à expliquer sa disparition. L’équipe a suivi le regard des canidés et mesuré la taille de leurs pupilles, des indicateurs permettant d’évaluer leur attention et leur réaction face à un imprévu.

La troisième expérience, quant à elle, reproduisait un scénario comparable avec de véritables objets. Cette fois, les chercheurs voulaient déterminer si une situation surprenante incitait les chiens à examiner davantage les objets présents.

Ne pas hésiter à titiller la curiosité de son chien pour le stimuler

Comme on l’apprend dans l’article, les résultats des 2 premières expériences vont dans le même sens. En effet, les toutous ont regardé plus longtemps les scènes où la balle disparaissait de manière inattendue que celles où elle réapparaissait normalement. Leurs pupilles étaient plus dilatées dans la situation incohérente.

Lors de la 3e expérience, les scientifiques ont constaté que les chiens exposés à l’événement inattendu exploraient davantage l’objet cible. Ils semblaient non seulement remarquer l’anomalie, mais aussi chercher à recueillir des informations supplémentaires sur ce qui venait de se produire.

Conclusion ? D’après cette étude, les chiens possèdent certaines attentes concernant la visibilité des objets. Ils semblent tenir compte de la taille de l’obstacle par rapport à celle de l’objet caché et réagissent lorsque ce qu’ils observent ne correspond pas à leurs prévisions.

Pour les adoptants, ces résultats peuvent rappeler l’intérêt de proposer des activités qui stimulent la curiosité de leur fidèle compagnon. Cacher des friandises, utiliser un tapis de fouille ou proposer un puzzle alimentaire peut encourager Médor à observer, renifler et chercher une solution à son rythme.

* « Dogs’ expectations about occlusion events: from expectancy violation to exploration Open Access », Christoph J. Völter, Ana Tomaši?, Laura Nipperdey, Ludwig Huber, Proceedings of the Royal Society B, juillet 2023.