Au refuge, un visiteur affirme que cette Chow Chow de 11 ans est de sa famille alors qu'elle vient d'y arriver

Rocky Kanaka, militant américain de la cause animale, s'est rendu dans un refuge pour toiletter Maggie May, une Chow Chow de 11 ans arrivée depuis 24 heures à peine. La personne qui partageait sa vie depuis longtemps étant entrée en soins palliatifs, la chienne avait été laissée à quelqu'un qui a fini par la confier à l'assocation. Assise tranquillement dans son box, sous une épaisse fourrure noire, elle réagissait à peine à ce qui l'entourait. Mais tandis que l'équipe tentait de gagner sa confiance, la visite a pris une tournure que Rocky n'avait pas imaginée...

Au premier regard, cette Chow Chow ressemblait à un ours en peluche. Mais son arrière-train était couvert de nœuds serrés, plusieurs griffes bien trop longues semblaient fendues, et ses yeux comme ses oreilles réclamaient des soins. La chienne avait grandement besoin d'un bon toilettage !

Comme le rapporte I Heart A Dog, Rocky Kanaka s'est gardé de brusquer Maggie May. Elle n'aboyait pas, ne cherchait pas à s'écarter, mais ne montrait guère d'intérêt pour quoi que ce soit, au point que la première friandise qu'il lui a tendue l'a laissée presque indifférente. Alors il s'est assis dans son box et lui a laissé le temps de s'habituer à sa présence.

© Rocky Kanaka

De la patience et de la bienveillance

L'attente a fini par porter ses fruits. En effet, la chienne a fini par renifler la gâterie, montré de petits signes de curiosité, puis accepté une caresse. La boule de poils s'est peu à peu montrée plus réactive, jusqu'à circuler en laisse dans le box. Une bénévole a même remarqué un minuscule mouvement de queue.

C'est alors qu'une personne est arrivée au refuge en affirmant que Maggie May appartenait à sa famille. Comment la chienne avait-elle atterri là ? La réponse se révélait bien plus embrouillée qu'il n'y paraissait...

© Rocky Kanaka

26 heures de route pour retrouver la chienne

D'après les témoignages recueillis par l'équipe de Rocky, la personne qui s'occupait de la chienne depuis longtemps était décédée après son entrée en soins palliatifs. Un membre de la famille aurait ensuite pris la route de l'Oklahoma vers la Californie, avant que son camion ne tombe en panne au Texas. La suite du trajet reste floue, les versions divergeant d'un témoin à l'autre.

Quelque part en chemin, Maggie May avait été laissée à une autre personne, qui a fini par la déposer au refuge en la jugeant trop difficile à gérer. Les siens, eux, n'avaient pas cessé de la chercher pour la ramener à la maison. Un neveu avait même conduit environ 26 heures depuis l'Oklahoma pour venir la chercher.

© Rocky Kanaka

Un rendez-vous chez le toiletteur bien mérité

Si Rocky se réjouissait de ces retrouvailles, l'état de la chienne continuait de l'inquiéter. Il a proposé de payer une nuit d'hôtel à la famille, le temps que son équipe toilette Maggie May, mais le neveu devait reprendre le travail en Oklahoma et ne pouvait pas prolonger son voyage. Rocky a donc avancé une autre solution : Maggie May rentrerait avec les siens, et il réglerait un rendez-vous chez un toiletteur près de chez eux. La famille a accepté et promis de donner des nouvelles.

Et elle a tenu parole ! Sur la route du retour, un message a prévenu Rocky que la famille n'était plus qu'à 3 heures de la maison et qu'un toilettage était déjà réservé pour le dimanche. Puis est arrivée la photo qu'il attendait, celle de son adorable protégée en plein toilettage.

Rocky a aussi reçu des clichés de la femelle Chow Chow remuant la queue au milieu de sa famille et d'autres chiens. Des images bien loin de l'animal silencieux qu'il avait trouvé dans son box... Au lieu d'être préparée à l'adoption, Maggie May a retrouvé des proches qui avaient parcouru une très longue distance pour la ramener chez eux.