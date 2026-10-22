Balade des Chats Agria : une photo ou une vidéo de votre félin permet un don de 5 € au profit d’une association

Et si une simple photo de votre compagnon aux pattes de velours valait un précieux coup de patte pour les félins encore privés de foyer ? Les samedi 24 et dimanche 25 octobre, l’assurance pour animaux Agria vous donne rendez-vous pour une nouvelle Balade des Chats, un défi caritatif entièrement en ligne auquel vous pouvez participer depuis votre salon. Cette année, c’est l’association 1000 Moustaches qui en sera la bénéficiaire. On vous explique.

« En 2025, entre 281 000 et 398 000 chiens et chats auraient été abandonnés en France, explique Agria, spécialiste de l'assurance pour animaux de compagnie, un chiffre qui rappelle l’ampleur d’un phénomène auquel associations, refuges et familles d’accueil restent confrontés au quotidien. Derrière cette réalité, autant d’animaux à recueillir, soigner et accompagner vers une nouvelle famille. »

Soucieuse d’apporter son soutien aux animaux dans le besoin tout en mobilisant les propriétaires, Agria organise sa Balade des Chats, un défi caritatif dont les dons seront cette fois reversés à l’association 1000 Moustaches.

Cette dernière, qui s’appuie uniquement sur un réseau de familles d’accueil, prend en charge les va-nu-pattes ayant connu les affres de l’errance, l’abandon et autres difficultés de la vie. « Les participations à la Balade des Chats permettront ainsi de soutenir concrètement les animaux recueillis par l’association », souligne Agria.

© Agria

Participez à la Balade des Chats Agria depuis chez vous

Si vous souhaitez aider les matous qui rêvent d’une seconde chance, il vous suffit de vous inscrire gratuitement sur la Balade des Chats Agria. Puis, publiez une photo ou une vidéo de votre moustachu adoré sur Facebook ou Instagram durant le week-end des 24 et 25 octobre, en ajoutant le hashtag #baladedeschatsagria. C’est aussi simple que cela ! Cette opération solidaire est entièrement virtuelle et ne prend que quelques petites secondes de votre temps.

Pour chaque participation, Agria reverse 5 € à l’association 1000 Moustaches. Que votre matou soit endormi sur votre lit, qu’il observe son royaume du haut de son arbre à chat ou qu’il se défoule lors d’une séance de jeu, son portrait diffusé sur les réseaux sociaux peut faire toute la différence pour les petits cœurs qui attendent de patte ferme l’arrivée du bonheur.

Un don de 5 000 € espéré

L’année dernière, plus de 2 700 félins et leurs humains ont participé à la Balade des Chats Agria. Cette belle mobilisation a permis de reverser 5 000 € à l’association Ron’Rhône, qui sauve et réhabilite des boules de poils en région lyonnaise.

Organisé en France depuis 2021, ce dispositif solidaire mené par Agria fédère les propriétaires de félins autour d’un principe simple, celui de « transformer leur participation en soutien concret aux associations et refuges qui viennent en aide aux animaux ».

Cette année encore, Agria relance le défi et espère de nouveau atteindre les 5 000 € de dons pour les 1000 Moustaches. Alors, à vos marques… Prêts… Flashez !

Plus d’infos sur agria.fr.