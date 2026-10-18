Triste de voir son chiot Bouvier Bernois boudé par toute la ferme, ce maître organise une rencontre avec une brebis qui va tout changer (vidéo)

Marlie, une jeune chienne Bouvier Bernois, a tenté sa chance auprès de chaque habitant de la ferme sans qu'aucun n'accepte de jouer avec elle. Il a fallu un geste plein d'intelligence et de bienveillance de son maître pour que les choses changent, sous l'œil d'une caméra dont les images ont ensuite circulé sur les réseaux sociaux.

Son parcours, relayé par DogTime d'après une vidéo publiée sur le compte Instagram de The Braley Family, commence par une série d'approches. Marlie, un chiot au poil mi-long noir, blanc et feu, se dirige d'abord vers un mouton et cherche à jouer avec lui, mais celui-ci reste indifférent.

Des refus en série

Le chat vers lequel elle se tourne ensuite s'éclipse aussitôt, tandis que les chèvres, qu'elle observe à travers une clôture, ne se montrent pas plus réceptives. Le cochon l'ignore à son tour, et les poules s'enfuient dès que la jeune Bouvier Bernois s'avance vers elles.

Cette tournée s'achève donc sans compagnon de jeu. Après toutes ces tentatives, la chienne finit par se coucher au sol, le regard posé sur un poney qui broute tranquillement un peu plus loin.

Son maître lui présente la brebis Mollie

Son maître, que ces refus successifs avaient peiné d'après le récit, a alors pris les choses en main en lui présentant Mollie, une brebis à la laine épaisse et au museau noir.

Dès cette première rencontre, les 2 animaux se sont reniflés doucement avant de se mettre à jouer ensemble dans l'herbe. La chienne et la brebis se sont ensuite poursuivies en jouant, puis ont partagé des moments plus calmes. Depuis ce jour, elles ne se sont plus quittées.

Cette complicité se retrouve désormais jusque dans les gestes les plus ordinaires du quotidien : au moment du bain comme à celui de la tonte, Marlie reste aux côtés de son amie, et on la voit même se blottir contre la brebis pendant que celle-ci broute.

Voici la vidéo en question :