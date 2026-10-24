« C'était un véritable état d'accumulation compulsive », plus de 70 animaux retirés d'une association

Un soir d'octobre, le Brownsville Haywood County Animal Shelter (États-Unis) a été appelé pour un contrôle de bien-être animal dans une structure de sauvetage locale du Tennessee. Son récit, publié sur Facebook et relayé par le magazine People , ne ressemble guère à celui d'une visite de routine… Derrière la porte de l'établissement, les intervenants ont découvert plus de 70 animaux au milieu de leurs excréments.

Tout a commencé par un appel, vers 22 h, le mercredi 14 octobre. Il s'agissait de vérifier les conditions de vie des animaux hébergés par cette association. Ce que l'équipe a constaté sur place l'a conduite à saisir toutes les boules de poils qu'elle a pu trouver.

Une fois entrés dans la maison, les intervenants ont ainsi trouvé plus de 70 animaux réunis dans un environnement déplorable. Les photos publiées par le refuge qui a mené le sauvetage montrent certains d'entre eux assis dans de petites cages sales.

L'équipe a tenu à être claire sur l'ampleur de son intervention : « Nous avons saisi tous les animaux que nous avons pu trouver. » L'état des rescapés avait de quoi inquiéter, puisque, précise la même publication, « certaines femelles sont gestantes ou allaitantes, la plupart des animaux ont des infections respiratoires hautes et d'autres problèmes médicaux. »

« Certains animaux étaient dans des cages, entassés dans leurs propres excréments »

D'après la chaîne locale WBBJ, le refuge a saisi 48 chats et environ 19 furets, auxquels s'ajoutaient 1 cochon d'Inde et 1 chien.

Pour Cari Campbell, directrice du Brownsville Haywood County Animal Shelter, la nature de la situation ne faisait aucun doute. « C'était un véritable état d'accumulation compulsive », confie-t-elle à WBBJ, avant de décrire la scène qui attendait son équipe : « Certains animaux étaient dans des cages, entassés dans leurs propres excréments. »

L'habitation elle-même n'échappe pas à son jugement. « Pour moi, un humain ne peut pas vivre dans la situation où vivaient ces animaux, poursuit-elle, la personne ne devrait pas vivre dans cette maison. Elle devrait être déclarée insalubre. »

© Brownsville Haywood County Animal Shelter

Les animaux sont confiés à plusieurs associations

Que vont devenir ces rescapés ? Compte tenu de leur état, le refuge a prévenu qu'ils ne seraient pas proposés à l'adoption. Ils sont confiés à des associations de sauvetage réputées, disposant de références vétérinaires, où ils se rétablissent.

L'affaire résonne d'autant plus dans le milieu que la personne concernée était connue comme responsable d'une structure de sauvetage.