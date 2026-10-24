10 chiens de refuge sortent pour rencontrer de possibles adoptants lors d'une balade de plus de 3 kilomètres

Le samedi 17 octobre, 10 pensionnaires du refuge municipal de Mexico, dans le Missouri (États-Unis), ont quitté leur chenil pour arpenter les rues de la ville en laisse, encadrés par des bénévoles, rapportait KRCG . Cette promenade collective d'un peu plus de 3 kilomètres, baptisée Pack Walk, a été organisée par une coalition fondée quelques mois plus tôt afin de faire bouger les chiens et de les présenter aux habitants comme à de futurs adoptants.

Les volontaires se sont réunis le samedi matin au City of Mexico Animal Shelter, à Mexico (Missouri), pour cette sortie imaginée par la Mid Mo Animal Rescue Coalition. Il s'agissait de la 2e édition pour l'organisation, qui veut rapprocher la population des chiens adoptables tout en offrant aux animaux de l'exercice et des contacts, loin de leur routine quotidienne.

Tessah Shaw, vice-présidente de la coalition, décrit un rendez-vous pensé pour réunir les habitants et offrir aux pensionnaires un moment hors des murs du refuge. Le principe tient en une phrase : « Simplement faire un tour en ville, présenter [les chiens] à la communauté et aux adoptants potentiels, se dégourdir les pattes et profiter un peu du soleil ». L'objectif affiché : promener les chiens du refuge pour qu'ils se dépensent et croisent de possibles adoptants.

Une jeune coalition au chevet des refuges ruraux

La structure est toute récente. Tana Phillips, sa présidente et directrice, l'a fondée au début de l'année 2026 afin de promouvoir et d'épauler les refuges des zones rurales. Ses devises évoquent une défense des 2 bouts de la laisse et un plaidoyer en mouvement. « Une partie de notre mission est d'être ce soutien complémentaire aux refuges ruraux... Ceux qui ont vraiment besoin d'aide face à des cas de négligence, de maltraitance, ou simplement des personnes en difficulté qui ont besoin de ce soutien », précise-t-elle.

Tana Phillips raconte que le temps passé au refuge l'a poussée à chercher comment impliquer davantage de personnes : elle y a constaté, dit-elle, un manque de personnel fréquent et des besoins chez les chiens, et s'est demandé ce que l'on pouvait faire pour mobiliser la communauté. Selon elle, une sortie comme la Pack Walk fait connaître les chiens qui attendent une famille et offre aux habitants un moyen accessible d'aider.

« Beaucoup de gens aiment les animaux sans pouvoir accueillir des chiens ou venir ici tous les jours, mais ils peuvent consacrer quelques heures de leur samedi à faire quelque chose de bien pour les chiens. »

Le refuge compose toutefois avec un handicap géographique. Mexico compte nettement moins d'habitants que Columbia, la ville voisine, ce qui réduit d'autant le nombre d'adoptants potentiels. Pour y remédier, la coalition mise sur les réseaux sociaux et sur des rendez-vous locaux comme cette balade, afin de donner de la visibilité aux pensionnaires et de leur trouver un foyer définitif.

Pousser la porte sans être bénévole inscrit

Tana Phillips invite donc les habitants à suivre les pages de l'organisation et à partager les publications consacrées aux animaux à adopter. Ceux qui préfèrent agir sur place peuvent simplement se rendre au refuge, sans avoir besoin d'être enregistrés comme bénévoles officiels, et consacrer un moment aux chiens dans la cour.

« Venez simplement passer une heure ou 2 à faire profiter quelques chiens de la cour. Cet enrichissement peut sauver des vies. »

Tessah Shaw insiste sur le même point, rappelant que les pensionnaires voient peu de monde au quotidien : « Ces chiens n'ont pas beaucoup d'interactions, donc un tout petit changement fait une plus grande différence qu'on ne le croit ». Elle ajoute : « Venir passer du temps avec un chien adorable est gratuit et amusant », avant d'inviter chacun à s'impliquer de la manière qui lui convient.

L'un des pensionnaires adopté

Après la balade, Molly, l'une des participantes à 4 pattes, a été adoptée par un bénévole. D'autres volontaires se sont attardés au refuge pour y chercher, à leur tour, leur futur compagnon.